Itır İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ITIR İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Itır

Itır Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Arapça

Arapça TDK'ye göre anlamı: Güncel Türkçe Sözlükte Itır'ın 2 anlamı şu şekilde yer almaktadır: 1-Güzel koku. 2. Itır çiçeği. Kişi adları sözlüğünde ise Itır isminin anlamı şu şekildedir: Köken: Arapça, Cinsiyet: Kız 1. Güzel koku. 2. Itır çiçeği.

ITIR İSMİNİN ANLAMI

Itır ismi yaprakları güzel kokan bitki çeşidinden gelmektedir. Itır ismi aynı zamanda güzel koku anlamına da gelir. Asalet, zariflik ve kibarlık ifade eder. Başka dillerdeki karşılığı sadece botanik anlamda kullanılır. Bebek ismi olarak tercih edilmemektedir.

ITIR İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Itır ismi keskinlik, özveri ve cesareti çağrıştırır. Küçük şeylerden zevk almayı bilen, başarılı bir kariyere sahip olmak için çabalayan, sağlıklı ilgili konularda hassas davranan bir kişiliğe işaret eder. Proaktif ve kararlı insanlarla daha kolay anlaşırken çatışmacı ve benmerkezci tavırlardan rahatsız olur. Olumsuz duygu, düşünce ve tavırlara karşı çabuk önlem alırlar.

ITIR İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Itır Esen

Itır ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Ilgın, Ilgaz, Işık, Işın, Iraz, Ilgız, Irak, İrem, İdil, İpek, Ildız, İnci, İlke (Daha fazla benzer isim için tıklayın: I harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA ITIR İSMİ GEÇİYOR MU?

Itır ismi Kuran’da geçmez. İsim olarak kullanılmasa da İslam dinine göre olumsuz bir anlam içermediği için Türkiye'de de kullanılır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

I: Şefkatli, empati duygusu yüksek, iyimser bir kişiliğe işaret eder. Odaklanma sorununa, dikkat dağınıklığına işaret eder.

T: T harfinin karması inatçı ve cesur olmak, hayatın getirdiği her türlü zorluğu kabul etmektir.

I: Realistti ve çoğu durumda duygusal olmaktan çok akılcı bir tavır sergilemeye eğilimlidir.

R: 'R'nin enerjisi, başkalarının görüşlerine önem vermenin yanı sıra sorumluluk duygusuna da işaret eder.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Itır İsminin Numerolojisi: 2

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Eğlence, Fitness, Hukuk Hizmetleri veya benzeri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

Çalışma hayatında ekip arkadaşı olarak uyumlu, esnek ve neşeli bir kişiliğe sahiptir. Dürüst ve ataktır, doğuştan gelen bir doğru ve yanlış ayrımına sahiptir. Başkalarına yardım etmekten hoşlanırlar. Hayallerini, isteklerini gerçekleştirmeleri için ellerinden gelen desteği verirler.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Zengin duygu dünyalarıyla umut dolu ve güçlü bir iletişim kurarlar. Sezgileri çok kuvvetli olduğu için partnerlerinin duygu durumlarını ve ilişkinin gidişatındaki aksaklıkları çabuk sezerler. Gerçek aşkı bulmaları zaman alır, beraberliğin gücüne inandıklarında attıkları adımdan kimse onları döndüremez.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç ​​harfi, Numerolojiye'ye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. I harfi ile başlayan isim, her başlangıcı iyimserlik ve kararlılıkla ele alan, ancak yine de olayları olduğu gibi görmeyi başaran bir kişiyi tasvir eder. Adı R harfiyle bitenler meraklı ve özgürlüğü seven kişilerdir. Takdir edilmeyi sevdikleri için özellikle iddialı işleri üst düzey performansla tamamlamaya çalışırlar.

ITIR İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Turuncu

Turuncu renk ile olan bağlantılı olan Itır isim sahipleri hayatlarında her zaman değişim ve çeşitlilik ararlar. Renk terapisinde ve renk iyileştirmede Turuncu, endişeli düşüncelerden kurtulmak ve kişiyi sosyal olarak daha rahat ettirmek için kullanılır.

Şanslı Numaraları:

1, 6, 12, 21 ve 36, Itır isminin uğurlu sayılarıdır. Nümerolojiye göre, doğum yılı 0, 2, 4, 6 veya 8 ile biten bir kişi için bu isim daha hayırlıdır.

Şanslı Günü:

Perşembe

Perşembe, bu isimle ilişkilendirilen haftanın şanslı günüdür. Perşembe günlerinde, yeni şeyler denemek ve finansal kazançlara dikkat etmek faydalıdır.

Şanslı Ayı:

Eylül

Güven ve barış odaklı bir sembolizm ile Eylül, mesleki konularda sezgilerini korkmadan kullanmanın uygun olduğu bir ay olarak görülmektedir. Eylülün enerjisi kanalize edildiğinde kişinin empatik yeteneğini ve bağışlama kapasitesini artırır.