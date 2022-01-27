Kıvanç İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

KIVANÇ İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Kıvanç

Kıvanç Cinsiyet: Erkek/Kız

Erkek/Kız Köken: Türkçe



KIVANÇ İSMİNİN ANLAMI

Kıvanç ismi Türkçe kökenli bir isimdir hem erkek hem de kız bebekler için kullanılmaktadır. Peki, Kıvanç ne demek? Kıvanç isminin iki anlamı şöyledir:

Övünç,

iftihar



Kıvanç, kelime olarak da övünme ve sevinç anlamlarına gelmektedir. Deyim olarak kıvanç duymak ifadesi övünmek, sevinmek, mutlu olmak anlamları taşır.

KIVANÇ İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Kıvanç ismi fedakarlık, saygı ve şevk uyandırır. Bu isme sahip kişiler dışa dönük, rahat ve arkadaş canlısı insanlardır. Genellikle çevresinde dengeyi, uyumu, barışı ve adaleti sağlamakla ilgilenir. Muazzam çekicilik, zeka, dürüstlük, ikna ve bilgi birikimleriyle, bunu yapmak için iyi bir donanıma sahip olurlar.

KIVANÇ İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Kıvanç Tatlıtuğ (Oyuncu) , Kıvanç Kasabalı (Oyuncu)

Kıvanç ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Kağan, Hakan, Han, Kenan, Miran, Gökhan, Yamaç, Övgü, Kutlu (K ile başlayan erkek bebek isimleri )

KURAN'DA KIVANÇ İSMİ GEÇİYOR MU?

Türkçe kökenli bir isim olan Kıvanç, Kur’an-ı Kerim’de geçen isimler arasında yer almamaktadır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

K: İsmin ilk harfinde yer alan “K” harfi kişiye, bağımsızlık, ifade gücü ve kuvvetli sezgi özellikleri katar.

I: İsmin içinde yer alan “I” harfi, kişiye hayatın her anından zevk ve ilham almayı verir, çok küçük şeylerle bile mutlu olma özelliğini katar.

V: Bu harfe sahip insanlar sezgileri çok kuvvetli kişilerdir. Spritüal dünyadan gelen mesajları rahatlıkla alabilen, sadık ve hizmetkar kişilerdir.

A: İsmin son hecesinde yer alan “A” harfi numerolojide 1 rakamıyla eşdeğerdir ve rekabetçi ve hırslı bir kişiliği temsil eder.

N: İsmin sonunda yer alan “N” harfi, keşfetmeyi gezmeyi seven yaşama dair merak duyguları yüksek olan insanlardır.

Ç: İsmin son harfi olarak “Ç” kişiye içgüdüsel ve dinamik bir kişilik özelliği verir. Bu harfe sahip insanlar başkalarının duygularını anlatmalarına gerek kalmadan kolaylıkla anlayabilen kişilerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Kıvanç İsminin Numerolojisi: 9

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★★

Sağlık ★★

Para ★★

Aile ★★★★★

Arkadaşlık ★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Dil Bilimi, Ürün Yönetimi, Sosyal Bilimler veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

9 sayısının enerjisi merhamet ve vicdan enerjisidir. Bu sayıya sahip olan kişilerin öncelikleri tüm insanlığın bir arada birbirleriyle saygı içerisinde yaşamasıdır. Doğaya, insana ve farklı görüşlere sonsuz saygısı olan 9 enerjisine sahip olan kişiler dünyaya, inandıkları değerleri başkalarına öğretmek için gelmişlerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 9 sayısı, iflah olmayan romantiklerin sayısıdır. Bu sayının enerjisine sahip olan kişilerin partnerlerinden beklentileri yıllar geçse dahi kendilerini şaşırtmalarıdır. İncelik, romantiklik, espri kabiliyeti ve sanatçılık bu sayıya sahip olan kişileri en çok etkileyen özelliklerdir.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “K” ile başlayan kişiler, ilham gerektiren işlerde büyük başarılar gösterebilirler ve yetenek kapasiteleri çok yüksektir. Bu insanların tek dikkat etmesi gereken özellikleri erteleme alışkanlıklarıdır. İşleri yarına ertelemeden yapmalı çalışkanlığa tutunmalıdırlar. İsmi “Ç” ile biten kişiler, yaşadıkları başarısızlıkları hayattan çıkarılacak bir ders olarak gören ve her koşul altında eğlenmeyi başarabilen, neşeli insanlardır. Hayatı eğlenilmesi gereken bir macera olarak görürler.

KIVANÇ İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Altın sarısı

Altın sarısı renkle ilişkili olan Kıvanç ismindeki insanlar, yaşamdaki güzelliklerin ve refahın kendilerini bulmasını beklemek yerine mutluluklarını ve refahlarını kendileri oluştururlar. Altın sarısı bilincin, bilincin açıklığının ve tepe (taç) çakranın renklerinden biridir. Sahip olduğu kişiye refah ve mutluluk getirir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 1, 4, 16, 26 ve 33'tür.

Şanslı Günü:

Pazartesi

Pazartesi günü aile ile geçirmek ve şifalanma enerjisine geçiş yapmak için çok önemli bir gündür. Şanslı günü pazartesi olanlar bugünü duygusallık ve sevgiyi alma ile geçirebilirler.

Şanslı Ayı:

Aralık

Aralık ayı, tüm yıl boyunca neler olduğunu ve kendimiz için neler yaptığımızı düşünmemiz için mükemmel bir aydır. Aralık ayı, yaptıklarımızın iyi ya da kötü karşılığını aldığımız ve tamamlandığımız bir aydır.