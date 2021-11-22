Miran İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

MİRAN İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Miran

Miran Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Farsça



MİRAN İSMİNİN ANLAMI

Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nün Kişi Adları Bölümü'ne göre Farsça kökenli bir erkek ismi olan Miran, beyler anlamına gelmektedir. Miran ismine Slovenya'da da rastlamak mümkündür. Miran orada da da barış ismine gelen bir erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

MİRAN İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Miran ismi özveri, disiplin ve idealizmi çağrıştırır. Hırslı, zeki ve kendinden emin kişiliğe sahiptirler. Hedeflerine ulaşmak için ellerinden geleni yapar, asla mücadele etmekten vazgeçmezler. Çalışkan, iradeli ve başarılı kişiler olurlar. Sevdiklerine ve manevi değerlerine düşkündürler. Onları korumak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmazlar.

MİRAN İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Miran isminin popülaritesi Hercai diziyle artmıştı. Oyuncu Akın Akınözü dizide Miran karakterini canlandırmıştı.

Miran ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Adnan, Altan, Arcan, Ayhan, Bayhan, Cengizhan, Dağhan, Erhan, Erkan, Ferhan, Ferman, Furkan, Hakan, Haktan, Kağan, Kahraman, Karan, Numan, Osman, Rıdvan, Siraç, Mira, Mirza, Miraç, Miray, Tuğkan (M ile başlayan erkek bebek isimleri )

KURAN'DA MİRAN İSMİ GEÇİYOR MU?

Farsça kökenli bir isim olan Miran, Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. İçerdiği anlam güzelliği sayesinde Müslümanlar tarafından erkek çocukları için kullanılan isimler arasında yer almaktadır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

M: Bu harfle başlayan isimler, içe dönük, duygularını göstermeyen, çalışkan ve sabırlı kişiliklerdir.

İ: İsmin içinde yer alan “İ” harfi, kişiye hayatın her anından zevk ve ilham almayı verir, çok küçük şeylerle bile mutlu olma özelliğini katar.

R: Bu harf kişiye duygularını rahatlıkla aktarabilme özelliği katar. Korkularını veya zayıflıklarını saklama gereği duymaz. Hassas ve duygusaldır.

A: “A” harfi numerolojide 1 rakamı ile aynı enerjiye sahiptir. İsminin son hecesinde a harfi olan kişiler, başkalarına öncülük eden hırslı liderlerdir.

N: İsmin sonunda yer alan n harfi, hayalci bir kişiliğe işaret eder. Bu harfe sahip kişiler her şeyi zihinselleştirir ve çok düşünürler. Bu harf kişinin karar vermesinde zorluk yaşatabilir fakat aynı zamanda çok yönlü düşünme özelliğini de beraberinde getirir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Miran İsminin Numerolojisi: 1

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★★★★

Aile ★★★

Arkadaşlık ★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Havacılık, Üretim, Bankacılık veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

1 sayısının enerjisi, kişiye liderlik özelliği katar. Yaptığı her işte başarılı olmayı ve ön plana çıkmayı arzulayan 1 enerjisi, yaptığı her işi adanmış bir ruhla ve en iyi şekilde yapmak isteyen kişilerden oluşur. Aynı zamanda 1 enerjisi kişiye özgünlük katar, böylelikle bulundukları yerde parlak ve yenilikçi fikirleriyle ön plana çıkan kişileri oluştururlar. 1 sayısının enerjisi, özgüven ve kararlılık getirir. Bu enerjiye sahip isimler, öz değer duyguları yüksek kişiler olurlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 1 sayısı, şehvetli ve çekici partnerleri beraberinde getirir. İlişkilerde ciddi ve kararlı kişiler olurlar. Aşkta 1 sayısı kendilerine bezeyen partnerler isteyen, bilgili ve olgun karakterleri bir araya getirir. 1 enerjisine sahip kişilerin partnerlerinden bekledikleri, hayatlarına denge ve huzuru getirmeleridir. Doğru kişiyi bulduklarında, hayatlarını değiştirir ve aile olmaya hazır olurlar

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “M” ile başlayan kişiler, yaşamda karşılarına çıkabilecek maddi zorluklara karşı pratik çözümler üretebilecek karakterde kişilerdir. İsmi “N” ile biten kişiler, hayatı maceraperest bir ruhla yaşarlar. Yeni deneyimler elde etmekten, keşfetmekten ve seyahat etmekten çok hoşlanan kişilerdir.

MİRAN İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Kırmızı

Kırmızı renkle ilişkili olan Miran ismindeki insanlar, cinselliğini ve duygularını rahatça ifade eden, enerji dolu bir yapıya sahip kişiliklerdir. Kırmızı renk, unutulmuş tutkulara yön gösterir ve kişisel motivasyonu artırır.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 1, 9,17, 25 ve 38'tir.

Şanslı Günü:

Cumartesi

Satürn gezegeninin temsil ettiği gün olan cumartesi, kesinlik ve sebatın sembolüdür. Şanslı günü cumartesi olanlar, gelecek haftanın planlarını yapmalı ve işlerini tamamlamak için harekete geçmelidirler.

Şanslı Ayı:

Mayıs

Mayıs ayı neşe ve bolluğu sembolize eder. Yeni dostluklar kurmak ve yeni işler denemek için en uygun aydır. Bu ay enerjisi itibariyle birçok fırsatı da beraberinde getirir.