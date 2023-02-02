Mahir İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

MAHİR İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Mahir

Mahir Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Arapça



MAHİR İSMİNİN ANLAMI

Mahir, Türk Dil Kurumu'nun Sözlüğü'nde yer alır. Arapça māhir sözcüğünden gelir hem bir sıfat hem de kişi adı olarak kullanılır. Mahir'in anlamları şöyledir

1. Becerikli, yetenekli (sıfat)

2. Uzman, işini iyi bilen, usta (sıfat)

3.Hünerli, becerikli, elinden iş gelen kimse (Kişi adı)

Karşılaştırmalı Türkçe Lehçeler Sözlüğü'nde şu bilgiler verilir:

Türkiye Türkçesi: mahir | Azerbaycan Türkçesi: mãhir | Başkurt Türkçesi: mahir osta uŋğan | Kazak Türkçesi: usta şeber | Kırgız Türkçesi: ustat çeber | Özbek Türkçesi: màhir | Tatar Türkçesi: mahir osta uŋğan | Türkmen Türkçesi: ussãt ökde | Uygur Türkçesi: mahir | Rusça: iskusnıy umelnıy

MAHİR İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

İyi bir organizatör ve yöneticisiniz. Hayata ve sorunlara yaklaşımınız metodik ve sistematiktir. Yapıcı bir kişiliğiniz var. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeyi seviyorsunuz. Hayaliniz, girdiğiniz her alanda lider olmak. Başkalarına liderlik edecek cesarete ve güvene sahipsiniz. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

MAHİR İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Mahir Günşiray, Mahir İpek

Mahir ismine benzeyen diğer erkek ve kadın isimleri:

Emir, Demir, Kadir, Nezir, Bakir, Bekir, Bedir, (Daha fazla benzer isim için tıklayın: M harfi ile başlayan kız bebek isimleri, M harfi ile başlayan erkek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

M: M'ler, başarılı bir varoluşa sahiptirler. Sıkı çalışmanın başarıyı getirdiğini bilirler.

A: Girişimci ve cesaretli bir kişiyi temsil eder.

H: 'H', sade ve basit gerçeği arayan bir kişiyi ifade eder. Duygulara dayalı bir tepkinin aksine gerçekçidirler.

İ: Zeka ve yaratıcılıkla ilgilidir, kişinin zihni aracılığıyla varlığını geliştirmesidir.

R: Bir isim R harfi içerdiğinde, o kişi ruhunun gücüyle olabilecek sorunların üstesinden gelebileceğini bilir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Mahir İsminin Numerolojisi: 4

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★★

Sağlık ★★

Para ★★★

Aile ★★★

Arkadaşlık ★★★★★

MAHİR VE AŞK HAYATI

Aşık olduğunda, 4 sayısı çok açık ve dingin olur, duygularını özgürce ifade edebilir ve gerçekleri açıkça söyler. Sağlam bir ilişki için çok çabalar. 4 numaralar kendileri gibi birini bulduklarında büyük bir uyanış yaşayacaklar.

MAHİR İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Yeşil

Şanslı Numaraları: 5, 6, 17, 21 ve 36.

Şanslı Günü: Cumartesi

Şanslı Ayı: Mayıs

Şanslı Taşı: Kantaşı