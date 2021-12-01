Mercan İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

MERCAN İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

Oyuncu Özge Özpirinçi'nin bebeğine Mercan ismini vereceğinin duyulmasıyla beraber Mercan ismine yönelik ilgi arttı. Peki, Mercan isminin anlamı ne? Mercan ne demek? Birlikte bakalım...

İsim: Mercan

Cinsiyet: Kız

Kökeni: Arapça

Mercan ismi TDK'ya göre Arapça kökenli bir isim. Güncel Türkçe sözlükte 4, Kişi Adları Sözlüğü'nde ise 3 anlamı yer alıyor.

MERCAN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre Mercan kelimesinin anlamları şöyle:

1. Tropik ve ılık denizlerde yaşayan, geniş resifler oluşturan, mercanlar sınıfının örneği olan, kırmızı kalker iskeletli hayvan, mercan balığı (Corallium rubrum).

2. Bu hayvanın iskeletinden elde edilen ve süs eşyaları yapımında kullanılan madde:

3. Bu maddeden yapılmış (Örneğin mercandan kolye)

4. İzmaritgillerden, Atlantik Okyanusu, Akdeniz ve Karadeniz'de bulunan, açık kırmızı renkte, eti beğenilen bir balık, mercan balığı (Pagrus pagrus).

MERCAN İSMİNİN ANLAMI NE?

Peki, Mercan isminin anlamı ne? Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'ne göre Mercan isminin 3 anlamı şöyle:

1. Tropik ve ılık denizlerde yaşayan, geniş resifler oluşturan, mercanlar sınıfının örneği olan, kırmızı kalker iskeletli hayvan.

2. Bu hayvanın iskeletinden elde edilen ve süs eşyaları yapımında kullanılan madde.

3. Açık kırmızı renkte bir balık türü.

MERCAN İSMİNDEKİ ÜNLÜLER

Müziyen Arkın Ilıcalı Allen 'Mercan Dede' olarak bilinmektedir. Oyuncu Özge Özpirinçci'nin de bebeğine Mercan adını vereceği belirtiliyor.

MERCAN İSMİNE BENZEYEN İSİMLER

Beycan, Bircan, Demircan, Ercan, Deniz, Sevcan... M ile başlayan kız bebek isimleri )

İSİM NUMEROLOJİSİ

Mercan İsminin Numerolojisi: 3

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★★★

Sağlık ★★

Para ★★★★★

Aile ★★★

Arkadaşlık ★★★

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

M: Bu harfle başlayan isimler, işkoliktir! Yüksek enerjililerdir ve çok sağlıklıdır.

E: Özgürlüğü seven, şehvetli ve coşkulu insanlardır.

R: İsmin içinde yer alan “R” harfi güçlü sezgileri ifade eder. Aynı zamanda zengin ve yoğun iç yaşamları dışa doğru yayılır.

C: İsmin dördüncü harfi olan “C” harfi, şanslı insanlardır. Çünkü dünyayla ilgili konularda güçlü bir içgüdüleri vardı.

A: İsmin sonlarına doğru yer alan “A” harfi, farklı etnik kökenlerde insanlarla kolaylıkla kaynaşabilmeyi ve arkadaşlık edebilme yeteneğini ifade eder.

N: İsmin sonunda yer alan 'N' harfi, kalıpların dışında düşünen bir insan olduğunu gösterir. Ve ayrıca yaratıcı ve orijinal fikirleri bulunur.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

Mercan ismindeki kişilerin özgüvenleri oldukça yüksektir. Bu nedenle başarıya ulaşma olasılıkları yüksektir. Genellikle her şey için bir planı olan iş odaklı kişilerdir.

Disiplinlidirler ve dürüstlüğe önem verirler. Güvenilir, ciddi düşünen bireylerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Mercan ismina sahip kişiler, her şeyi denemek ve sevmek isterler. Fakat özgürlüklerine karışılmasından hoşlanmazlar.