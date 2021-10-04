Irmak İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

IRMAK İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Irmak

Cinsiyet: Üniseks

Üniseks Köken: Türkçe

Türkçe TDK'ye göre anlamı: Kişi Adları Sözlüğü'nde Irmak isminin anlamı erkekler ve kadınlar için aynıdır: Çoğunlukla denize dökülen, genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımından en büyük akarsu, nehir.

IRMAK İSMİNİN ANLAMI

Irmak ismi; çoğunlukla denize dökülen, özellikle genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımından en büyük akarsu ve nehir anlamına gelir. İngilizcede “River” bir erkek ismidir. Arapça karşılığı Nahr'dır. (Nehir isminin anlamı da ilginizi çekebilir)

IRMAK İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Irmak ismi sebat, esneklik ve dürüstlüğü çağrıştırır. Eylem odaklı, öncü, doğal lider, bağımsız, güçlü iradeli, pozitif, enerjik, girişimci, coşkulu, cesur ve yenilikçidir. Bağımsızlığına düşkün, son derece hırslı, yaratıcı bir kişiliğe sahiptir. Yönlendirilmekten hoşlanmaz, kararlarını kendi başına almayı sever. Bu yüzden liderlik özelliklerine sahiptir. Ayrıca bilge, kararlı, iyimser ve cömerttir. Kendine güvenen, cazibeli ve çekici insanlardır. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü, erkek bebek isimleri ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

IRMAK İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Irmak Ünal, Irmak Atuk

Irmak ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Başak, Burçak, Leylak, İrem, Itır, İklim, Iraz, Parlak, Yaprak (Daha fazla benzer isim için tıklayın: I harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA IRMAK İSMİ GEÇİYOR MU?

Irmak Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. İçerdiği anlam güzelliği sayesinde hem kız hem de erkek çocuklarında kullanılan isimler arasında yer alır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

I: İsmin ilk harfi olan “I” harfi, kişiye hayatın her anından zevk ve ilham almayı verir, çok küçük şeylerle bile mutlu olma özelliğini katar.

R: Bu harf kişiye duygularını rahatlıkla aktarabilme özelliği katar. Korkularını veya zayıflıklarını saklama gereği duymaz. Hassas ve duygusaldır.

M: Bu harfi barındıran isimler, içe dönük, duygularını göstermeyen, çalışkan ve sabırlı kişiliklerdir.

A: A harfi numeroljide 1 rakamı ile aynı enerjiye sahiptir. İsminin son hecesinde “A” harfi olan kişiler, başkalarına öncülük eden hırslı liderlerdir.

K: İsmin son harfinde bulunan “K” harfi, saflığı ve sezgiselliği gösterir. Geçmişi affeden, yüzünü geleceğe dönen kişilerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Irmak İsminin Numerolojisi: 7

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★★★★

Aile ★★★★★

Arkadaşlık ★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Kuaför, Fitness Eğitmenliği, Sosyal Bilimler veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

7 sayısının enerjisi, kişiye bilgelik özelliği katar. 7 enerjisine sahip olan insanların dünyadaki görevi ruhsal olan ile dünyevi olan arasında köprü görevi görmektir. Bu enerji kişiye sağlamlık, bilgelik, erdem, geçmişe yatkınlık ve özlem gibi duyguları katabileceği gibi mükemelliyetçilik özelliği ile kişinin kendini ön plana çıkarmasını ve yeterlilik duygusunu hissetmesini de engelleyebilir. 7 enerjisine sahip kişiler, yaşamları boyunca öğrenme arzusu içinde olacak ve bilimselliğin peşinden gideceklerdir

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 7 sayısı, kolay kolay güvenemeyen ve karşısındakinin sadakatini sınayan fakat güvendiğinde ise ömür boyu sürecek, sağlamlık ve güveni inşa eden bir partnerlik ilişkisini işaret eder. Duygularını bastırma eğiliminde olan 7 bir defa karşısındakine güvenip açıldığında tüm yeteneklerini ve güzelliğini korkusuzca partnerine sunacaktır.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana Irmak olan mihenk taşıdır. İsmi “I” ile başlayan kişiler, yeni başlangıçlara umutla bakan, yüksek fikirli ve iyimser kişilerdir. Son harfi “K” olan kişiler ütopik derecede pozitif düşüncelere sahip olan, bu düşünceler neticesinde zaman zaman yaşamın getirilerini doğru yorumlayamayan kişiler olabilirler.

IRMAK İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Mor

Mor renkle ilişkili olan Irmak ismindeki insanlar, düşünceli ve sezgisel olurlar. Karar verirken fazla ayrıntılı düşündükleri ve garantici oldukları için zorlanabilirler. Mor rengi bereketin, paranın rengidir. Mor rengin enerjisine sahip olan kişiler para ve finans konularına hakim, tutumlu kişiler olurlar.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 1, 8,19, 24 ve 31'dir.

Şanslı Günü:

Perşembe

Bu isim için şanslı gün olan Perşembe, Jüpiter gezegeninin günüdür ve refah ve merakı temsil eder. Perşembe günü, pratik ve manevi faaliyetler yoluyla refahı kucaklamak tavsiye edilir.

Şanslı Ayı:

Ekim

Ekim ayı, bilgeliği ve önemsemenin güzelliğini sembolize eder. Bu ay, hayatı pozitif duygularımızla görmemiz ve yaşamamız için çok uygun bir aydır. Ekim ayının enerjisi, kişinin kendi benliğiyle gurur duyması ve bireyselliğini benimsemesi için büyük fırsatlar barındırır.