Deniz İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

DENİZ İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Deniz

Deniz Cinsiyet: Üniseks

Üniseks Köken: Türkçe



DENİZ İSMİNİN ANLAMI

Deniz Türkiye'de hem kızlar hem erkekler için kullanılan bir isim. Türk Dil Kurumu'nun hem Güncel Türkçe Sözlüğü hem de Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alır. Deniz isminin anlamları şöyledir:

Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi.

Bu su kütlesinin belirli bir parçası (Örnek: Marmara Denizi)

Aydaki düzlükler.

Geniş alan (Mecaz)

Çokluk, yoğunluk (Mecaz)

Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu, büyük su kütlesi. (İsim: Erkek /Kadın)

Çok bol. (İsim: Erkek/Kadın)





DENİZ İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Deniz ismi çabukluk, cüret ve istikrarı çağrıştırır. İstikrarlı, sakin, evini seven, detay odaklı, itaatkar, güvenilir, mantıklı, aktif, düzenli, sorumlu ve güvenilirdir. Genellikle harika yönetim becerileri ile kutsanmıştır. Karmaşık durumlarla başa çıkmada ve sorunları sabırla çözmede çok iyidir. Çok sabırlı ve güvenilirdir. Oldukça gururludur ama asla kibirli değildir. Deniz ismindeki kişiler sadık doğası ve engin bilgisi göz önüne alındığında hayatta büyük başarılar elde edebilir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü, erkek bebek isimleri ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

DENİZ İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Deniz Seki, Deniz Akkaya, Deniz Işın, Deniz Uğur, Deniz Can Aktaş

Deniz ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Derin, Demir, Diren, Damla, Deren, Güldeniz, Aydeniz, Beliz, Beniz, Filiz, Gülbiz, Güliz, Gülriz, Güniz, Irmak, Nehir, Yeliz (Daha fazla benzer isim için tıklayın: D harfi ile başlayan kız bebek isimleri) , (D harfi ile başlayan erkek bebek isimleri)

KURAN'DA DENİZ İSMİ GEÇİYOR MU?

Deniz ismi Türkçe kökenli bir isim olduğu için Kuran’da geçmemektedir. İçerdiği anlam güzelliği sayesinde hem kadınlarda hem de erkeklerde yaygın olarak kullanılan isimlerden biridir.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

D: Bu harfle başlayan isimler, fiziksel dengeye sahip, katı pragmatist, içine kapanık kişilerdir.

E: İsmin içinde yer alan “E” harfi, yardımsever ve pratik kişilerdir. Bu kişiler hızlı öğrenen, dinamik ve eğlenceli insanlardır. Bilimsellik onlar için ön plandadır ve hayatın getirdiği yeniliklere karşı çok açıktırlar.

N: Bu harfin içinde olduğu isimler, hayalci kişilerdir. Bu harfe sahip kişiler her şeyi mantıkla yorumlar ve çok fazla analiz ederler. Bu harf kişinin karar vermesinde zorluk yaşatabilir fakat aynı zamanda çok yönlü düşünme özelliğini de beraberinde getirir.

İ: İsmin içinde yer alan “İ” harfinin enerjisi, kişiye davranışlarının sorumluluğunu alan, kendisine ziyadesiyle güvenen, söylemek istediğini direkt olarak söyleyen bir enerji katar.

Z: İsmin sonunda yer alan “Z” harfi, numerolojide 8 sayısının enerjisiyle eşdeğerdir ve güç, yardım etme, hayırseverlik, cömertlik gibi duyguları temsil eder.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Deniz İsminin Numerolojisi: 4

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★★★★

Sağlık ★★★★

Para ★★★★★

Aile ★★★★★

Arkadaşlık ★★

İDEAL MESLEKLERİ

Araştırma- Geliştirme, Hukuk, Eğitim veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

4 sayısının enerjisi sabır, sadakat, düzen ve planı temsil eder. Bu enerjiye sahip insanlar için saygınlık en öncelikli duygudur. Yaptıkları işlerle iftihar etmeyi ve ödüllendirilmeyi isterler. 4 sayısı enerjisi, güvenilirliği ve sağlamlığı sembolize eder. Her şeyi yoluna koymak ve gerekirse inandıkları bir amaç uğruna kendilerini feda etmek 4 enerjisi için kaçınılmazdır.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 4 sayısı, sadakate değer veren, partnerinden de saygı ve güven sağlamasını bekleyen kişilerdir. Kıskanç değildir, doğal karizmaları vardır. Sakin bir mizaca ve sürece sebat etme eğilimine sahiptirler. Sevdikleri insana ister evli olsunlar, ister olmasınlar çok değer verirler.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “D” ile başlayan kişiler, her şeyin kaynağına inmeye meyilli, planlı, programlı hareket eden kişilerdir. İsmi “Z” harfi ile biten Denizler, bereketli, yardımsever, destekçi ve iyi niyetli insanlardır.

DENİZ İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Yeşil

Yeşil renkle parasal şansı ve güveni sembolize eder. Bu rengin enerjisine sahip insanlar başkalarını önemseyen ve kalıcı arkadaşlar edinen kişilerdir. Hayatlarında herhangi bir sorun oluştuğunda yeşil rengi daha çok kullanarak yardımcı olmasını sağlayabilirler.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 1, 3, 16, 22 ve 40'tır.

Şanslı Günü:

Pazartesi

Pazartesi günü aile ile geçirmek ve şifalanma enerjisine geçiş yapmak için çok önemli bir gündür. Şanslı günü pazartesi olanlar bugünü duygusallık ve sevgiyi alma ile geçirebilirler.

Şanslı Ayı:

Şubat

Şubat ayı, niyetin gücünü ve tefekkürü sembolize eder. Bu ay umutsuzluğa kapılmamak ve aksiliklere göğüs germenin önemini simgeler. Şubat ayı enerjisi gereği sağlıklı beslenme ve gelişme, iyileşme süreçleri için en uygun aydır.