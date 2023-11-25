Oğuz İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

OĞUZ İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Oğuz

Oğuz Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Türkçe

OĞUZ İSMİNİN ANLAMI

Oğuz ismi TDK'nın Güncel Türkçe Sözlüğü'ne göre şu iki anlamı taşır:

İyi huylu (kimse).

Tarihte Selçuklu ve Osmanlı Devletlerini kurmuş, günümüzde Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, İran ve başka ülkelerde yaşayan Türk halkı ve bu halkın soyundan olan kimse.



Oğuz adı ise yine Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alır ve 5 ayrı anlama geliyor. Oğuz isminin anlamları şöyledir:

1. Sağlam, gürbüz, güçlü delikanlı.

2. Temiz kalpli dost, iyi arkadaş.

3. Kır adamı, köylü.

4. Saf, deneyimsiz kimse.

5. Türklerin en büyük boylarından birinin ve bu boydan olan kimselerin adı.

OĞUZ İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Dünyaya hizmet etmek istiyorsunuz. İdealist ve mükemelliyetçi bir insansınız. Hedefleriniz için sonuna kadar uğraşırsınız. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar planlarsınız. Çıktığınız her bir yolda önceden belirlenmiş yol haritalarınız olur. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve erkek bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

Oğuz ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Oğuzalp, Oğuzer, Oğuzhan, Oğul, Okan, Onur, Kurt, Umut, Uğur. (Daha fazla benzer isim için tıklayın: O harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

O: İradesi, inançları güçlü kişilerdir.

Ğ: Entelektüel ve vizyoner bir yapıları ardır.

U: Kendilerini doğru seçilmiş bir kariyere, hedeflere adayabilirler.

Z: Doğal olarak karizmatiksiniz.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Oğuz İsminin Numerolojisi: 6

Bu kişiler sorumlu, koruyucu, besleyici, dengeli, sempatik, arkadaş canlısı, mükemmel ebeveyn, cömert ve samimi olabilir.

OĞUZ İSMİ VE AŞK HAYATI

Her şeyi derinden hissederler. Bazen kıskanç olabilirler

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★★

Sağlık ★★

Para ★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★★★

OĞUZ İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: İndigo

Şanslı Numaraları: 6, 10, 18, 21 ve 35.

Şanslı Günü: Salı

Şanslı Ayı: Ekim

Şanslı Taşı: Kırmızı mercan