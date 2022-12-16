Rümeysa İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi
Arapça kökenli bir isim olan 'Rümeysa' ismi Türkiye'de de kullanılan isimler arasında. Peki, Rümeysa isminin anlamı ne? Rümeysa ne demek? Bu yazımızda Rümeysa isminin anlamını, kökenini, isim analizini ve daha fazlasını detaylıca görebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...
RÜMEYSA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?
- İsim: Rümeysa
- Cinsiyet: Kadın
- Köken: Arapça
RÜMEYSA İSMİNİN ANLAMI
Rümeysa ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan isimler arasındadır. Türk Dil Kurumu'nda Rümeysa isminin anlamı için şu iki madde yazılı:
- 1. Küçükköpek Takımyıldızı'nda en büyük yıldızın adı.
- 2. Oğlunu peygamberimize hizmetçi olarak veren kadın sahabelerden birinin adı.
RÜMEYSA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ
Yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanan ve aynı zamanda arkadaş canlısı kişilerdir. Cana yakın Rümeysa, başkalarının hayatlarıyla çok ilgilenir ve hatta tereddüt etmeden yardım eli uzatır. Sezgileri oldukça kuvvetlidir. Bilinçaltı ile bilinç arasında bir köprüye sahiptirler.
RÜMEYSA İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER
Rumeysa Gelgi (Dünyanın en uzun boylu kadını)
(Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü, erkek bebek isimleri ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)
Rümeysa ismine benzeyen diğer kadın isimleri:
Rabia, Bedia, Lamia, Reyhan, Refia, Afra, Kübra, Leyla. (Daha fazla benzer isim için tıklayın: R harfi ile başlayan kız bebek isimleri)
HARF OLARAK İSİM ANALİZİ
R: Baş harfi 'R' olan kişilerin muazzam bir ikna yeteneği vardır ve bu insanlar kelimelerin gücünü kendi lehlerine kullanırlar.
Ü: Ü harfinin birlik ve sevgi havası vardır.
M: 'M' harfi, kişinin geçmiş deneyimlerden öğrenmeye istekli olduğunu ve duygularından çok rasyonel düşünmeye daha fazla önem verdiğini ima eder.
E: Sevecen, sıcak kalpli ve anlayışlı bir kişiyi ifade eder.
Y: Özgür düşünceli kişilerdir.
S: Empati sahibi ve naziktir, başkalarının nasıl hissettiğini algılamada çok hızlıdır.
A: Çok güvenilir, uyumlu ve etrafta olması genellikle eğlenceli olarak görülebilir.
ŞANS ORANLARI
Kader ★★★★
Aşk ★★★★★
Sağlık ★★★
Para ★★★★★
Aile ★★★★★
Arkadaşlık ★★
RUMEYSA İSMİNİN SEMBOLLERİ
İsmin Rengi: Sarı
Şanslı Numaraları: 4, 5, 14, 30 ve 40.
Şanslı Günü: Salı
Şanslı Ayı: Mart
Şanslı Taşı: Malakit