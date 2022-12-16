Rümeysa İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

RÜMEYSA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Rümeysa

Rümeysa Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Arapça



RÜMEYSA İSMİNİN ANLAMI

Rümeysa ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan isimler arasındadır. Türk Dil Kurumu'nda Rümeysa isminin anlamı için şu iki madde yazılı:

1. Küçükköpek Takımyıldızı'nda en büyük yıldızın adı.

2. Oğlunu peygamberimize hizmetçi olarak veren kadın sahabelerden birinin adı.





RÜMEYSA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanan ve aynı zamanda arkadaş canlısı kişilerdir. Cana yakın Rümeysa, başkalarının hayatlarıyla çok ilgilenir ve hatta tereddüt etmeden yardım eli uzatır. Sezgileri oldukça kuvvetlidir. Bilinçaltı ile bilinç arasında bir köprüye sahiptirler.

RÜMEYSA İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Rumeysa Gelgi (Dünyanın en uzun boylu kadını)

(Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü, erkek bebek isimleri ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

Rümeysa ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Rabia, Bedia, Lamia, Reyhan, Refia, Afra, Kübra, Leyla. (Daha fazla benzer isim için tıklayın: R harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

R: Baş harfi 'R' olan kişilerin muazzam bir ikna yeteneği vardır ve bu insanlar kelimelerin gücünü kendi lehlerine kullanırlar.

Ü: Ü harfinin birlik ve sevgi havası vardır.

M: 'M' harfi, kişinin geçmiş deneyimlerden öğrenmeye istekli olduğunu ve duygularından çok rasyonel düşünmeye daha fazla önem verdiğini ima eder.

E: Sevecen, sıcak kalpli ve anlayışlı bir kişiyi ifade eder.

Y: Özgür düşünceli kişilerdir.

S: Empati sahibi ve naziktir, başkalarının nasıl hissettiğini algılamada çok hızlıdır.

A: Çok güvenilir, uyumlu ve etrafta olması genellikle eğlenceli olarak görülebilir.

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★★★★

Sağlık ★★★

Para ★★★★★

Aile ★★★★★

Arkadaşlık ★★

RUMEYSA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Sarı

Şanslı Numaraları: 4, 5, 14, 30 ve 40.

Şanslı Günü: Salı

Şanslı Ayı: Mart

Şanslı Taşı: Malakit