Sanem İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

SANEM İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Sanem

Sanem Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Arapça

SANEM İSMİNİN ANLAMI

Arapça kökenli Sanem isminin anlamı TDK'nın Kişi Adları Sözlüğü'nde iki anlamı bulunmaktadır:

Put Çok güzel kadın.

SANEM İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Sanem'in dikkati, sevdiklerine yardım etmeye ve onlarla ilgilenmeye yönelmiştir. Son derece evcildirler. Sanem'in aile ve arkadaşlara olan sevgisi, mutluluklarının ve bazen de mutsuzluklarının en büyük kaynağıdır. Başkalarına yardım etme arzuları o kadar güçlüdür ki, genellikle kendilerini başkalarının ihtiyaçları için kendi kişisel ihtiyaçlarından feda ederken bulurlar. Sanem ismini taşıyanlar, sevdikleri kişilerin güvenliğini, rahatını çok önemserler. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü, erkek bebek isimleri ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

SANEM İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Sanem Çelik, Sanem Babi.

Sanem ismine benzeyen diğer kadın ve erkek isimleri:

Meltem, Çiğdem, Ecem, Meryem, Senem, Görkem, Özlem, Eylem, Gizem, Erdem, Adem, Kerem, Cem. (Daha fazla benzer isim için tıklayın: S harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

S: Baş harfi S olan kişiler şımartılmayı çok severler. Ancak asla şımarık bir çocuk gibi davranmazlar.

A: Enerjiktirler. Aynı zamanda hırslı ve cesaretlidirler.

N: 'N' harfi, orijinal ve vizyoner kişileri temsil eder. Geleneksel değillerdir.

E: İsmin son hecesinde yer alan “E” harfi, sezgilerin, analiz yeteneğinin kuvvetlenmesine yardımcı olur.

M: M 4'ün enerjisiyle ilişkilidir. Güven ve maneviyat duygusuna önem verir. Bu yüzden işlerine de sadakatle bağlanırlar.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Sanem İsminin Numerolojisi: 7

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★★★★

Sağlık ★★★★

Para ★★★★

Aile ★★★

Arkadaşlık ★★

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşık olan 7 rakamları, şefkatli duygularını gizlemeye meyillidir. Birisine yaklaşırken genellikle acele etmezler. Bu kişiler, sorumlu ve kibar bir hayat arkadaşı ararlar. Ortak ilgi alanlarını ve hatta küçük iç şakaları paylaşacak birini isterler. Oldukça eksantrik ve romantik hayatları konusunda ciddi olan 7 numaralar, çiftlerine sahip oldukları her ilgiyi getirecektir.

SANEM İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Violet

Şanslı Numaraları: 5, 9, 12, 23 ve 38.

Şanslı Günü: Cuma

Şanslı Ayı: Kasım

Şanslı Taşı: Beril taşı