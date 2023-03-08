Sedat İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi
'Sedat' ismi Türkiye'de uzu yıllardır kullanılan isimler arasında. Peki, Sedat isminin anlamı ne? Sedat ne demek? Bu yazımızda Sedat isminin anlamını, kökenini, isim analizini ve daha fazlasını detaylıca görebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...
SEDAT İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?
- İsim: Sedat
- Cinsiyet: Erkek
- Köken: Arapça
SEDAT İSMİNİN ANLAMI
Sedat ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan Arapça kökenli bir erkek ismidir ve iki anlamı vardır:
- Doğruluk, hatasızlık
- Doğru ve haklı şey
SEDAT İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ
İyi bir girişimci, organizatör ve yöneticisiniz. Hırslı bir yapınız var. Hayata ve sorunlara sistematik bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Ev ve aile, evinizin huzuru sizin için oldukça önemli, bu anlamıyla evcimensiniz. Hayalleri gerçeğe dönüştürmeyi seviyorsunuz. Başkalarına yardım etme arzunuz o kadar güçlü ki, çoğu zaman başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarınızdan önde tutuyorsunuz. İnsanların gözünde ciddi ve çalışkan bir kişisiniz. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve erkek bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)
Sedat ismine benzeyen diğer erkek isimleri:
Ferhat, Murat, Kubat, Kürşat, Kanat, Polat, Fırat, Rıfat, Hayat, Suat, (Daha fazla benzer isim için tıklayın: S harfi ile başlayan erkek bebek isimleri)
HARF OLARAK İSİM ANALİZİ
S: S harfi güçlü bir liderin özelliklerini taşır.
E: E harfi yaştan bağımsız her dönem yüksek enerjiyi sembolize eder.
D: Çok vicdanlı bir yapısı vardır. Duygusal yönleri ağır basar.
A: A harfi, güven, cesaret ve yönetici nitelikleri işaret eder.
T: Bir isim 'T' içeriyorsa, o kişi kuralcıdır.
İSİM NUMEROLOJİSİ
Sedat İsminin Numerolojisi: 4
SEDAT İSMİ VE AŞK HAYATI
İlişkiler konusunda bir çekingenlik içinde olabilirler. Duygularını, düşüncelerini çok kolay göstermeyebilirler. Evleri, evlerinin huzuru ve mutluluğu onlar için önemlidir.
ŞANS ORANLARI
- Kader ★★★
- Aşk ★★
- Sağlık ★★★★
- Para ★★★★★
- Aile ★★★★
- Arkadaşlık ★★★★★
SEDAT İSMİNİN SEMBOLLERİ
İsmin Rengi: Yeşil
Şanslı Numaraları: 5, 10, 13, 30 ve 32.
Şanslı Günü: Çarşamba
Şanslı Ayı: Şubat
Şanslı Taşı: Elmas