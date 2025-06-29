2025 Temmuz ayı burç yorumları: Aşk, sağlık, kariyer... Burçları neler bekliyor?

Aylık burç yorumlarını merak edenleri buraya... Yeni bir aya merhaba diyoruz. Peki; Temmuz ayı astroloji açısından burçlara neler getiriyor? Temmuz ayı burç yorumları neler söylüyor? Temmuz ayında astroloji için önemli tarihler hangileri? Merak edilen bu soruları Astrolog Dilara Yıldızhan, Elele astroloji için yazdı... İşte Temmuz 2025 aylık burç yorumları!



Temmuz ayı, yazın sıcaklığıyla birlikte gökyüzünün de enerjisini yükseltiyor. Güneş Yengeç burcundaki seyrine devam ederken duygusal bağlar, aile ilişkileri ve içsel güvenlik ihtiyacı ön plana çıkıyor. Ay ortasında Aslan burcunda gerçekleşecek Yeni Ay, cesaret, özgüven ve sahneye çıkma arzusunu tetiklerken bireysel parlamalar için güçlü bir fırsat sunuyor. Merkür’ün geri hareketine hazırlanması iletişimde temkinli olmayı gerektiriyor. Bu ay; geçmişle yüzleşmek, duygusal meseleleri şefkatle ele almak ve kalpten gelen kararlar vermek için ideal. Her burç için farklı etkilerle dolu bu dönemde, yıldızların rehberliğinde ilerlemek isteyenler için Temmuz 2025’in gökyüzü haritası oldukça dikkat çekici görünüyor.

TEMMUZ 2025 AYLIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU TEMMUZ 2025 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Koç, Temmuz ayına büyük bir hareketlilikle giriş yapıyorsunuz. İlk 10 gün boyunca ev yaşamınız, aile içi ilişkileriniz, kardeşlerle iletişiminiz, kısa yolculuklarınız ve eğitim planlarınızda beklenmedik ama aynı zamanda cesaret verici gelişmeler yaşanabilir. Bu dönem, yaşam alanınızı değiştirme isteğine ya da yeni bir eğitim programına başlama fırsatına açık olabilir. 10 Temmuz dolunayı ile ayın ikinci yarısına doğru kariyerde belirsizlikler yavaş yavaş netlik kazanıyor: İş projelerinde kararlar alınabilir, terfi ya da pozisyon değişikliği ihtimali yükselebilir. 18 Temmuz’da Merkür Aslan burcunda geri harekete başlıyor. Bu dönem, özellikle aşk, çocuklar, tatil ve keyif etkinlikleriyle ilgili alanlarda geçmişten kalan konuları tekrar gündeme getirebilir. İletişim hataları, plan değişiklikleri ya da bazı beklenmedik gecikmeler yaşanabilir. 24 Temmuz’daki Aslan Yeniayı, ev, aile ve gayrimenkul alanlarında yeni bir başlangıç fırsatı sunuyor. Bu Yeniay aynı zamanda hobiler, romantik hayat ya da çocuklarla olan ilişkilerde de heyecan verici gelişmeleri destekliyor. Fakat unutmayın, iş alanınızdaki bazı krizsel dönüşümler eş zamanlı olarak gündeme gelebilir; bu nedenle, her adımı dikkatli planlayarak ilerlemek sizin için faydalı olacaktır.

Temmuz ayı boyunca cesaretle atılan adımlar, sizi güçlü bir iç farkındalığa ve dışarıya yansıyan yeniliğe götürsün. Temmuz ayınız tutkuyla dolsun!

BOĞA BURCU TEMMUZ 2025 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Boğa, Temmuz’un ilk 10 günü boyunca; finansal alanınız alarm moduna geçebilir. Gelir kaynaklarınızla ilgili ani gelişmeler, ekstra masraf ya da beklenmedik bir kazanç söz konusu olabilir. Aynı dönemde yakın çevre, kardeşler, kısa mesafeli seyahatler ya da eğitim projeleriyle ilgili sürpriz kararlar alabilirsiniz. Öğrencilik, kurs ya da eğitim alanına bu dönem önem verilebilir. Ayın ilerleyen günlerinde, 10 Temmuz dolunayı ile, yurt dışı bağlantılı eğitim, hukuki süreçler ya da akademik fırsatlarla ilgili netleşmeler yaşanabilir. Bu durum, karar alma sürecinizde belirgin bir yol gösterici olabilir.18 Temmuz’da Merkür retrosu ev, aile, gayrimenkul ve taşınma gibi alanlarda etkisini gösterebilir. Sözleşme imzalarında ya da evle ilgili planlarda iletişim kaynaklı gecikmeler, eski anlaşmazlıkların yeniden gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Bu dönemde eski dostlarla tekrar temas kurmanız ya da geçmişten gelen borç/ödeme meseleleriyle yüzleşmeniz mümkün.24 Temmuz’daki Aslan Yeniayı, hem fiziksel hem zihinsel anlamda yeni ev projelerine, taşınma planlarına, eğitim amaçlı yolculuklara kapı aralıyor. Bu dönemde gündelik yaşamınıza dair duygusal tepki vermekten kaçınmak sizi daha güçlü kılabilir.

Temmuz ayının her anı size istikrar getirsin; kalbinizde güven, ve hayatınızda berraklık olsun. Temmuz ayınız huzur ve içsel güç dolsun!



İKİZLER BURCU TEMMUZ 2025 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili İkizler, Temmuz’un ilk 10 günü boyunca; hem maddi kaynaklarınız hem de dışarıya yansıyan imajınızla ilgili ciddi adımlar atabilirsiniz. Bu dönemde özellikle ek gelir yolları araştırabilir, yatırım fırsatları üzerinde düşünebilir ya da finansal hedeflerinizi yeniden gözden geçirebilirsiniz. Aynı zamanda, yurt dışı bağlantılı iş ya da eğitim planlarına girişmeniz de mümkün.10 Temmuz dolunayı ile ikinci yarıya gelindiğinde, para ve sağlıkla ilgili konulardaki belirsizlikler netlik kazanmaya başlıyor. Bu süreçte gizli kalmış bazı durumlar açığa çıkabilir, belki harcamalarınızı daha şeffaf hale getirmeniz gerekebilir. Aynı zamanda sağlık açısından düzenli kontroller ya da yaşam tarzınızı gözden geçirmenizi gerektiren gelişmeler yaşayabilirsiniz.18 Temmuz’da Merkür retrosu belirli alanlarda iletişim kazalarına yol açabilir: Kardeşlerle yapılacak sohbetlerde karışıklıklar, kısa seyahat planlarında aksaklık ya da eğitsel projelerde gecikmeler söz konusu olabilir. Dijital medya kullanımı arttığında dikkatli olmakta fayda var. 24 Temmuz’daki Aslan Yeniayı, para, yakın çevre, eğitim ve seyahat gibi konularda yeni kapılar açıyor. Bu dönem, çocuklarla iletişim, miras yahut veraset işleriyle ilgili yenilikleri de destekleyebilir.

Sözleriniz güçlü, kararlar net olsun. Temmuz ayınız hayal ettiğiniz gibi bol fırsatla ve enerjiyle geçsin!

YENGEÇ BURCU TEMMUZ 2025 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Yengeç, Temmuz ayının başlangıcında fiziksel görünümünüz, sağlığınız ya da kişisel duruşunuzla ilgili konular ön plana çıkabilir. Kendinizi daha iyi ifade etmek, görünüşünüzle ilgili yenilikler yapmak ya da kendi sağlığınıza özen göstermek isteyebilirsiniz. Finansal alanda da değişim rüzgarları esebilir: kredi, sigorta, mirastan kaynaklı gelişmeler ya da gelir artışı gündeme gelebilir. 10 Temmuz dolunayı ile Ayın ikinci yarısında ise özellikle ilişkiler, ortaklıklar ya da evlilikle ilgili alanlardaki belirsizlikler önemli ölçüde netleşebilir. Bu süreçte karar almak ya da netleşen resmi durumlara karşı uyum sağlamak gerekebilir. 18 Temmuz’da Merkür retrosu maddi kaynaklar konusunda iletişim sorunları doğurabilir. Gecikmeler, hesap hataları ya da eksik bilgi alışverişi yaşanabilir. Eski ödeme planlarına dair belki yeniden anlaşma yapmak gerekebilir.24 Temmuz’daki Aslan Yeniayı, gelirlerinizi artıracak kararlar ya da yeni bir parasal anlaşma yürürlüğe girebilir. Bu dönem aynı zamanda birikim yapma, yatırım planı oluşturma açısından destekleyicidir.

Bu ay kalbiniz ve zihniniz arınsın; yenilenerek ilerlediğiniz her adım size güç versin. Temmuz ayınız mutlulukla dolsun!

ASLAN BURCU TEMMUZ 2025 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Aslan, Temmuz’un ilk 10 günü boyunca; sizin için ruhsal derinliklerle dolu olabilir. İç sesinize kulak verir, ruh ve beden dengenizi sorgulayabilirsiniz. Sosyal çevrenizle ilgili alanlarda da bazı yeni kararlar alabilirsiniz; özellikle ruhsal gruplar, maneviyatla ilgilenen etkinlikler ya da sağlıkla ilgili rutinler öne çıkabilir. Aynı zamanda finansal konularda bazı dönüşümler; belki beklenmedik harcamalar ya da kazançlar gündeme gelebilir. 10 Temmuz dolunayı ile ay ortasına doğru, günlük düzeniniz, iş hayatınız ve sağlık alanlarındaki belirsizlikler netleşmeye başlayabilir. İşyerindeki roller, çalışma düzeni ya da iş arkadaşlarıyla ilişkilerde yeni pratikler geliştirebilirsiniz.18 Temmuz’da Merkür Aslan burcunda geri harekete başlayacak. Bu süreç boyunca eski ilişkiler, geçmiş meseleler ve kişisel projelerde duygusal inişler-çıkışlar yaşanabilir. Kendinizi ifade ederken daha hassas olabilir, planlarda değişiklik gerekebilir. 24 Temmuz’daki Aslan Yeniayı, yaşamsal ritminizde devrim niteliğinde bir değişimi işaret edebilir. Sağlıkla ilgili bir karar, dış görünümünüzle ilgili radikal bir adım ya da sosyal statünüzde yenilik sizi bekliyor. Aynı zamanda sert bir özgüven dönemi de doğabilir.

Işığınız hep parlak olsun! Temmuz size kendinizi en güçlü ve özgün halinizle ifade etme gücü versin!

BAŞAK BURCU TEMMUZ 2025 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Başak, Temmuz’un ilk 10 günü boyunca; iş hayatınızda ya da sosyal çevrenizde yeni bir sayfa açabilirsiniz. Kariyerde yükselme, iş pozisyonu değişikliği, yeni bir projeye başlama ya da topluluk içinde aktif rol alma gibi fırsatlar doğabilir. Aynı zamanda aşk hayatınız, çocuklarla ya da hobilerle ilgili aktiviteleriniz yoğun bir dönüşüm sürecine girebilir.10 Temmuz dolunayı ile hayatınızdaki belirsizlikler netleşerek emeklerinizin karşılığını alabileceğiniz bir döneme geçebilirsiniz. Uzun süredir beklenen motivasyon artabilir, somut sonuçlar ortaya çıkabilir.18 Temmuz’da Merkür retrosu devrede. Gizli kalan konular, eski duygusal meseleler ve sağlık temelli müdahaleler gündeme gelebilir. Bu alanda geçmiş deneyimlerinizi tekrar gözden geçirip güçlenme fırsatı yaratabilirsiniz. 24 Temmuz’daki Aslan Yeniayı, arkadaşlıklar, sosyal gruplar ya da arka plandaki etkileşimlerde yeni bir faaliyeti başlatmanızı sağlayabilir. Aynı zamanda iş hayatında, ciddi bir fırsat kapısını aralayabilir.

Temmuz ayında sabrınız meyve versin, emekleriniz güzel sonuçlara dönüşsün. Her gününüz huzurla ilerlesin!

TERAZİ BURCU TEMMUZ 2025 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Terazi, Temmuz başında iş alanınız, yurt dışı bağlantıları, eğitim konuları ya da uzak yollarla ilgili önemli kararlar alma sürecine girebilirsiniz. Bu dönemde özellikle yurtdışından gelecek teklifler, eğitim bursları, online kurs fırsatları veya joker nitelikte seyahat bağlantıları gündeme gelebilir. Rüyalarınız bu dönemde mesaj verici olabilir; bilinçaltınız sizi yönlendirebilir.10 Temmuz dolunayı ile özellikle ailevi meseleler netlik kazanabilir. Aile içindeki belirsizlikler sona erebilir; belki evle ilgili bir karar netleşebilir, gayrimenkul ya da taşınma gibi konularda adım atabilirsiniz.18 Temmuz’da Merkür retrosu sosyal çevrenizi etkiliyor. Arkadaşlık ilişkilerinde iletişim sorunları olabilir; eski projeler ya da dostlarla ilgili anılar tekrar gündeme gelebilir. Bu süreç, geçmişle barışmak için ideal olabilir. 24 Temmuz’daki Aslan Yeniayı, kariyerinizde yeni bir döneme girmenize olanak tanıyor. Aynı zamanda yurtdışı, eğitim ya da uzun vadeli planlarda güçlü bir başlangıcı tetikliyor.

Temmuz ayı size denge, zarafet ve yeni ufuklar getirsin. Kalbiniz bol ilhamla dolsun!

AKREP BURCU TEMMUZ 2025 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Akrep, Temmuz’un ilk 10 günü boyunca; yurt dışı, eğitim, seyahat, sağlık ve parasal konularda şanslı bir dönem olarak görülüyor. Bu dönemde özellikle eğitim veya sağlıkla ilgili destekleyici gelişmeler yaşayabilir, yurt dışı bağlantılı projelere katılabilirsiniz. 10 Temmuz dolunayı ile; yakın çevre, kardeşlerle olan iletişim, seyahat planları ve eğitimle bağlantılı süreçlerde belirsizlikler netlik kazanabilir. Sosyal çevrenizde önemli hareketlilik yaşanabilir; etrafınızda neşe, yardımlaşma ya da ciddi destek arayışı oluşabilir. 18 Temmuz’da Merkür retrosu mesleki hayatınıza odaklanıyor. E-posta trafiğinde, süren projelerde, sözleşmelerde veya duyurularda gecikmeler olabilir. Bu dönemde resmi yazışmalara, toplantı saatlerine ekstra özen göstermeniz önemli. 24 Temmuz’daki Aslan Yeniayı, iş, yurt dışı bağlantılı projeler, eğitim ve seyahatle ilgili yeni ama aynı zamanda değişken bir dönem başlatabilir. Bu aynı zamanda finansal veya sağlık alanında sürpriz gelişmelerle sizi şaşırtabilir.

Bu ay içselleşme ve büyümeyle dolsun. Temmuz, sizi daha güçlü ve özgür hissettirsin!

YAY BURCU TEMMUZ 2025 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Yay, Temmuz’un ilk 10 günü boyunca; ilişkiler, ortaklıklar, finans ve sağlık alanlarında ani ve beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Bu süreçte eski ortaklıklar tekrar gündeme gelebilir, yeni ilişki fırsatları doğabilir. Finansal anlamda beklenmedik krizler yaşansa da zor süreçler sizi dönüştürebilir.10 Temmuz dolunayı ile maddi kaynaklar, para akışı ve finans konuları netlik kazanmaya başlıyor. İş hayatında tempolu ve yoğun bir sürece girebilir; bazı ortaklıklarda yeni adımlar atabilirsiniz.18 Temmuz’da Merkür retrosu yurt dışı, eğitim, seyahat ve hukuki konularda etki yaratabilir. Bu dönemde eski kişiler ya da süreçlerle tekrar temas kurulabilir; yazışmalarda aksaklıklar yaşanabilir. 24 Temmuz’daki Aslan Yeniayı, finans, özel hayat, sağlık veya yurt dışı/seyahat/eğitim alanlarında yeni ve biraz da zorlu başlangıçlara kapı açabilir. Evlilik ya da resmi ortaklıklarda sürpriz gelişmeler gündeme gelebilir.

Bu Temmuz, sizi zenginleştiren deneyimlerle dolsun. Yolunuz aydınlık, cesaretiniz daim olsun!

Sevgili Oğlak, Temmuz’un ilk 10 günü boyunca; ilişkiler, ortaklıklar, sağlık, gündelik rutinler ya da çalışma hayatınızla ilgili ani başlangıçlar yapabilirsiniz. Özellikle sağlığınızla ilgili olarak iyileşen şartlar, motivasyon sağlayabilir. Yeni egzersiz düzenleri, diyetler ya da sağlık kontrolleri gündeminizde olabilir. 10 Temmuz dolunayı ile imajınız, ilişkilerinizle bağlantılı alanlarda daha net kararlar alabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat konularında da olumlu gelişmeler gündeme gelebilir; belki bir yurt dışı planı ya da girişim sizi bekliyor. 18 Temmuz'da, Merkür retrosu finans, sağlık ve özel hayat alanlarınızda iletişim sorunları getirebilir. Yanlış anlaşılmalara, detay hatalarına dikkat. 24 Temmuz’daki Aslan Yeniayı, finans, sağlık, evlilik, ilişki, ortaklık ve iş hayatında yeni başlangıçların sinyalini veriyor. Gündelik rutinleriniz de bu başlangıcın önemli bir parçası olabilir.

Temmuz ayında adımlarınız sağlam, gönlünüz rahat olsun. Güzelliklerle dolu bir ay geçirmeniz dileğiyle!

KOVA BURCU TEMMUZ 2025 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Kova, Temmuz’un ilk 10 günü boyunca; aşk, çocuklar, hobiler, günlük yaşam ve çalışma hayatınızda keyifli başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Bu dönemde yeni bir hobi keşfedebilir, çocuklarla daha eğlenceli vakit geçirebilir, iş ortamında farklı bir projeye dahil olabilirsiniz. Fakat maddi konularda dikkatli olmanızda fayda var; harcamalarınızı dengelemeniz gerekebilir. 10 Temmuz dolunayı ile sağlık, kapalı alanlar, manevi konular, hastane süreçleri ya da gizli düşmanlarla ilgili konularda belirsizlikler netleşebilir. Bu, uzun süredir ertelediğiniz bazı kontrolleri yaptırmanız için de tetikleyici olabilir. 18 Temmuz’da, Merkür retrosu evlilik, ortaklık, ilişkiler alanında iletişim sorunlarını öne çıkarabilir. Eski ilişkiler, unutulmuş sorumluluklar ya da gizli kalmış kesimler yeniden gündeme gelebilir. 24 Temmuz’daki Aslan Yeniayı, evlilik, ortaklık, ilişkiler ya da çalışma hayatı ve sağlık alanlarında yeni bir dönemi başlatabilir. Bu aynı zamanda aşk hayatınızda ani ve güzel gelişmelere kapı aralıyor.

Temmuz, kalbinizin ve ruhunuzun huzurla buluşacağı bir ay olsun. Sevgi, barış ve uyum dolu günler dilerim!

BALIK BURCU TEMMUZ 2025 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Balık, Temmuz’un ilk 10 günü boyunca; aşk hayatınız, çocuklarınız, hobileriniz, ev ve aile konularınızda oldukça olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu dönemde, ebeveynle ilgili güzel haberler gelebilir; aile içi destek artabilir. Aynı zamanda iş çevrenizde yoğun bir çalışma temposu sizi bekleyebilir; verimli ve üretken olabilirsiniz. 10 Temmuz dolunayı ile sosyal çevre, arkadaş gruplarınız ve partnerinizle ilgili alanlardaki belirsizlikler netleşebilir. Bu dönemde bazı arkadaş ilişkilerinde yeniden düzenleme yapmanız gerekebilir ya da partnerinizle ilgili konularda daha net kararlar alabilirsiniz. 18 Temmuz’da Merkür retrosu iş ortamınız, yanınızdaki çalışanlar, sağlık ve günlük yaşamınızla ilgili iletişim konularında aksaklık yaratabilir. Yazışmalar veya resmi belgelerde dikkatli olmanız gerekebilir. 24 Temmuz’da gerçekleşecek Aslan Yeniayı, aşk, çocuk, hobileriniz ve aynı zamanda iş hayatınız, sağlık veya gündelik düzeninizde yeni ama zorlayıcı adımlar atmanızı tetikleyebilir. Bu karşı aynı zamanda ev ve aile yaşamınızdan sürprizlerle destek görebilirsiniz.

Temmuz ayında ilhamın, sevginin ve enerjinin sizinle olması dileğiyle. Hayatınız her alanda yenilensin!

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