Tuğçe Tayfur'dan nostaljik Ferdi Tayfur paylaşımı

2 Ocak 2025 günü Antalya'da hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan duygusal bir paylaşım geldi. Babası Ferdi Tayfur ile hastanedeki bir karesini yayımlayan Tayfur, yazdıklarıyla görenleri duygulandırdı.

"BU BENİM İLK SAKATLANMAMDI"

Babası Ferdi Tayfur ile hastanedeki bir karesini Instagram'dan takipçileriyle paylaşan Tayfur, şunları söyledi:

Voleybol maçında dizimi sakatlamıştım. Bu benim ilk sakatlanmamdı ve babam ''Belki bu ilk düşmen ama hayat böyle bir şey. Önemli olan tekrar nasıl güçlü kalktığın! Bu fotoğrafı hatırladığında bu lafımı unutma'' demişti. Sanırım konu sakatlanmaktan çok daha başkaydı.