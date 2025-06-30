Meghan Markle'ın reçelleri evde yaptığı iddiası doğru çıkmadı!

Kraliyet görevlerinden ayrılıp kendi yolunu çizen Meghan Markle, 'As Ever' adını verdiği yeni yaşam tarzı şirketiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kendi internet sitesini kuran Sussex Düşesi, buradan ürün satışına da başladı.

İddiaya göre kendi bahçelerinden topladığı meyvelerden yapılan reçellerin yanı sıra unlar, kek karışımları ve bitki çayları gibi çeşitli mutfak malzemeleri bulunuyordu. Düşes'in bu ürünleri, kısa sürede büyük ilgi görerek adeta yok satmaya başlamıştı.

Pahalı reçelin “Meghan'ın ev mutfağında hazırladığı tariften esinlendiği” söylendi ve bir Instagram videosunda düşesin Kaliforniya'daki mülkünde bir tencerede fokurdayan meyveli bir karışım gösterildi.

FABRİKADA ÜRETİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Ancak Meghan'ın kavanoz başına 6,50 sterline sattığı reçelin Montecito'dan yaklaşık 2.000 mil uzakta, Illinois'deki bir fabrikada üretildiği ortaya çıktı.

ŞİKAYET MAİLLERİ YAĞDI

43 yaşındaki Meghan, geçen hafta kayısı konservesinin ilk partilerinin ve diğer yeni ikramların internette yayınlandıktan birkaç saat sonra tükendiğini iddia etmişti.

Yok satan ve tükenen reçellerden satın alan müşterileri şirkete şikayet mailleri yağdırmaya başladı.