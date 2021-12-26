Yağız İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

YAĞIZ İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Yağız

Yağız Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Türkçe

YAĞIZ İSMİNİN ANLAMI

Etimoloji sözlüğüne göre Yağız ismi Eski Türkçe'den başlayarak kullanılır. Orta Türkçede yağız ‘yağız, kızıl ile kara arası renk’ olarak geçer. Bir ihtimale göre başlangıçta ‘yağmur almış, suya doymuş’ olarak kullanılmış, daha sonra ‘esmer’ anlamını almıştır. Türkçe kökenli bir isim olan Yağız isminin Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nde 4 farklı anlamı vardır:

Esmer.

Doru.

Yiğit.

Bakımlı hayvan.





(Daha fazla isim önerisi için bebek isimleri sözlüğüne bakabilirsiniz)

YAĞIZ İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Yağız ismi bağlılık, amaçlılık ve istekliliği çağrıştırır. Bu isme sahip kişiler dışa dönük, rahat ve arkadaş canlısı insanlardır. Genellikle çevresinde dengeyi, uyumu, barışı ve adaleti sağlamakla ilgilenir. Muazzam çekicilik, zeka, dürüstlük, ikna ve bilgi birikimleriyle, bunu yapmak için iyi bir donanıma sahip olurlar.

YAĞIZ İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Yağız Can Konyalı,

Yağız ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Efe, Hakan, Hafız, Irız, Kaan, Kırgız, Muhafız, Rafız, Yunus, Yasin, Yiğit,(Daha fazla benzer isim için tıklayın: Y harfi ile başlayan erkek bebek isimleri)

KURAN'DA YAĞIZ İSMİ GEÇİYOR MU?

Türkçe kökenli bir isim olan Yağız, Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. İçerdiği güzel anlam sayesinde Müslümanlar tarafından erkek çocukları için kullanılan isimler arasında yer almaktadır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

Y: Bu harfle başlayan isimler, negatif karakteristik özelliklerini çabalarıyla kendilerini başarılı kılacak özelliklere dönüştürebilirler.

A: “A” harfi numerolojide 1 rakamıyla eşdeğer enerjiye sahiptir ve orijinalliği, yeni fikirleri, liderliği temsil eder.

Ğ: İsmin içinde yer alan “Ğ” harfi, parasal zekayı ve ruhani boyutta inançlı olmayı temsil eder. Bu harfe sahip insanlar mantıklı insanlardır ve inançlarını da mantık süzgeçlerinden geçirirler.

I: “I” harfi evrenselliğin ve romantizmin harfidir. Bu harfe sahip kişiler yardımsever, merhametli ve vicdanlı insanlardır.

Z: İsmin sonunda yer alan “Z” harfi numerolojide 8 rakamıyla eşdeğer enerjiye sahiptir ve bu harf cömertliğin, bereketin, bolluğun harfidir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Yağız İsminin Numerolojisi: 5

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★★★★

Sağlık ★★★

Para ★★★

Aile ★★★

Arkadaşlık ★★

İDEAL MESLEKLERİ

Mimarlık, Sporcu, Tekstil Mühendisliği veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

5 sayısının enerjisi, kişiye özgürlük ve bağımsızlık katar. 5 sayısının özelliklerini taşıyan Yağız ismindeki kişiler düşüncelerini doğrudan ifade eden, yaşamdaki iyiliği ve eğlenceyi sahiplenen, hayattan zevk almayı öncelik edinmiş kişilerdir. Yaşamın getirdiği belirsizliklere karşı güçlü adaptasyon yetenekleri sayesinde sadece kendilerine değil, hayatlarında değişiklik yapmaları gereken arkadaşlarına da destek olan kişiler olurlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 5 sayısına sahip olan kişiler, ilişkilerinde hemen kolay kolay bağlanmayı tercih etmez. Kısıtlanmaktan ve duygularını ölçülü yaşamaktan nefret eder. Bu enerjiye sahip kişilerin partnerleri kesinlikle özgürlükçü yapıda olmalıdır. Birbirlerinin ruhunu anlayarak baskı olmadan yaşanacak aşk, 5 enerjisine sahip olanlar için, kalıcı aşk olacaktır.

HARF ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “Y” ile başlayan kişiler, özgürlüklerini ziyadesiyle önemseyen ve sadece kendi girişimleri olan işlerde çalışmak isteyen yapıdadırlar. Gerçekçidirler ve başkalarının desteklerine nadiren ihtiyaç duyarlar. İsminin son harfi “Z” olan kişiler, refleksleri kuvvetli, idealist ve pozitif insanlardır. Geleceğe yönelik daima umutlu bir bakış açısına sahiplerdir.

YAĞIZ İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Mavi

Mavi renkle ilişkili olan Yağız ismindeki insanlar, inançlarına tutkuyla bağlı, dürüst ve içten kişiler olurlar. Mavi rengi stres olmadan yaşanan üretkenliği sembolize eder. Mavi renginin enerjisi boğaz çakrasının enerjisiyle aynıdır. Konuşma ve dürüst ifadenin rengidir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 4, 7, 20, 26 ve 40'tır.

Şanslı Günü:

Perşembe

Jüpiter’in şanslı günü olan Perşembe, büyük jestlerin, şansın ve refahın sembolüdür. Bu günün enerjisini en iyi şekilde kullanabilmek için, Perşembe günü yarım kalan işlerin bitirilmesi ve üretkenliğin kullanılması gerekmektedir.

Şanslı Ayı:

Temmuz

Temmuz ayı, yeniden inşa etme ve kesinliğin ayıdır. Şanslı ayı temmuz olan kişiler bu ay içerisinde insanlarla kopan bağlarını yeniden onarmak için büyük bir fırsat yakalarlar. Hoşgörü ve toleransın gücünü hissettiklerinde, temmuz ayının başkalarına yardım etme ve onarma enerjisini doğru kullanmış olacaklardır.