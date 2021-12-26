Yiğit İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

YİĞİT İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Yiğit

Yiğit Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Türkçe

YİĞİT İSMİNİN ANLAMI

Türkçe kökenli bir isim olan Yiğit isminin anlamı hem Güncel Türkçe Sözlük hem kişi adları sözlüğünde yer alır. Yiğit isminin anlamları şöyledir;

Güçlü ve yürekli, Alp, kahraman, mert Gözü pek, düşüncelerini açıkça söylemekten çekinmeyen (kimse) Delikanlı, genç erkek.



(Daha fazla isim önerisi için bebek isimleri sözlüğüne bakabilirsiniz)

YİĞİT İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Yiğit ismi duygusallığı, titizliği ve idealizmi çağrıştırır. Bu isme sahip insanlar gelişmiş, kendine güvenen, zeki, sakin ve iyimserdir. En belirgin özelliği hem kendi geleceğine hem de toplumun geleceğine yönelik yüksek vizyonlarıdır. Yiğitler, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek isteyen ileri görüşlü insanlardır. İlerici, bağımsız, zeki, benzersiz ve idealist olurlar. Eleştirel düşünme, sosyal bilinç ve atılganlık dahil olmak üzere birçok profesyonel gücü bünyesinde barındırırlar.

YİĞİT İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Yiğit Özşener, Yiğit Kirazcı, Yiğit Koçak, Yiğit Gülmezoğlu

Yiğit ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Alp, Beyazıt, Cahit, Cavit, Cahit, Efe, Ferit, Ferhat, Hakan, Halit, Kağan, Reşit, Yağız (Daha fazla benzer isim için tıklayın: Y harfi ile başlayan erkek bebek isimleri)

KURAN'DA YİĞİT İSMİ GEÇİYOR MU?

Türkçe kökenli bir isim olan Yiğit, Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. İçerdiği anlam güzelliği sayesinde Müslümanlar tarafından erkek çocukları için kullanılan isimler arasında yer almaktadır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

Y: Bu harfle başlayan isimler, negatif karakteristik özelliklerini çabalarıyla kendilerini başarılı kılacak özelliklere dönüştürebilirler.

İ: İsmin ilk hecesinde yer alan “İ” harfi kişiye, adaptasyon yeteneği kazandırır. Her duruma kolayca uyum sağlayabilen, bütüncül ve evrensel kişilerdir.

Ğ: İsmin ikinci hecesinde yer alan “Ğ”, empati yeteneği yüksek, duygusal ve gerçekçi insanlardır. Başkalarını çok iyi anlasalar da her daim gerçekçi yaklaşımlarda bulunabilirler.

İ: İsmin içinde yer alan “İ” harfi 9 rakamıyla eşdeğer enerjiye sahiptir ve başaklarını motive edeni yüksek enerjili insanlardır.

T: İsmin sonunda yer alan “T” harfi kişiye, sorgulayıcı bir zihin verir ve her şeyin nedenlerini niçinlerini düşünürler. Ahlak ve etik kavramlarına saygı duyan insanlardır.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Yiğit İsminin Numerolojisi: 7

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★★★★

Sağlık ★★★

Para ★★★★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★

İDEAL MESLEKLERİ

Sosyal Medya Uzmanlığı, Reklamcılık, Tiyatro veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

7 sayısının enerjisi, kişiye bilgelik özelliği katar. 7 enerjisine sahip olan insanların dünyadaki görevi ruhsal olan ile dünyevi olan arasında köprü görevi görmektir. Bu enerji kişiye sağlamlık, bilgelik, erdem, geçmişe yatkınlık ve özlem gibi duyguları katabileceği gibi mükemelliyetçilik özelliği ile kişinin kendini ön plana çıkarmasını ve yeterlilik duygusunu hissetmesini de engelleyebilir. 7 enerjisine sahip kişiler, yaşamları boyunca öğrenme arzusu içinde olacak ve bilimselliğin peşinden gideceklerdir

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 7 sayısı, kolay kolay güvenemeyen ve karşısındakinin sadakatini sınayan fakat güvendiğinde ise ömür boyu sürecek, sağlamlık ve güveni inşa eden bir partnerlik ilişkisini işaret eder. Duygularını bastırma eğiliminde olan 7 bir defa karşısındakine güvenip açıldığında tüm yeteneklerini ve güzelliğini korkusuzca partnerine sunacaktır.

HARF ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “Y” ile başlayan kişiler, oldukça dayanıklı, objektif ve hedef odaklı insanlardır. Başkalarına ihtiyaç duymadan kendi işlerini halleden güçlü karakterde insanlardır. İsminin son harfi “T” olan kişiler, inatçı ve nazlı kişilerdir. İstediklerini elde etmek onlar için başkalarının duygularından daha önemlidir.

YİĞİT İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Mor

Mor renkle ilişkili olan Yiğit ismindeki insanlar, düşünceli ve sezgisel olurlar. Karar verirken fazla ayrıntılı düşündükleri ve garantici oldukları için zorlanabilirler. Mor rengi bereketin, paranın rengidir. Mor rengin enerjisine sahip olan kişiler para ve finans konularına hakim, tutumlu kişiler olurlar

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 5, 6, 19, 21 ve 35'tir.

Şanslı Günü:

Cumartesi

Satürn gezegeninin temsil ettiği gün olan cumartesi, kesinlik ve sebatın sembolüdür. Şanslı günü cumartesi olanlar, gelecek haftanın planlarını yapmalı ve işlerini tamamlamak için harekete geçmelidirler.

Şanslı Ayı:

Kasım

Kasım ayı nezaket ve sağduyuyu temsil eder. Eylemlerinizin sonuçlarına karşı dikkatli olmanız için harika bir zaman olduğunu gösterir. Kasım ayının enerjisi, kişinin seçimlerine olan güvenini ve kendine değer verme duygusunun artmasını sağlar.