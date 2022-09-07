Yavuz İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

YAVUZ İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Yavuz

Yavuz Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Türkçe

YAVUZ İSMİNİN ANLAMI

Türkçe kökenli bir isim olan Yavuz, Türk Dil Kurumu'nun hem Güncel sözlüğünde kelime anlamıyla hem de Kişi Adları Sözlüğü'nde isim olarak anlamıyla yer alıyor. TDK'ya göre Yavuz isminin 4 anlamı bulunuyor:

1. İyi, güzel.

2. Mert, cesur.

3. Becerikli, hamarat.

4. Yumuşak huylu.

Yavuz kelimesi Türkiye'de isim olarak kullanılmasının yanı sıra kelime olarak deyimlerde, atasözlerinde, Türkiye Türkçesi Ağızlar Sözlüğü'nde de yer alır. İyi güzel huylu, yiğit mert, eliaçık (Gaziantep), becerikli, çalışkan, sert, keskin gibi anlamlarda kullanılır. 'Yavaş atın tekmesi yavuz olur' gibi pek çok atasözü ve deyimde de yavuz kelimesine rastlanır. (Daha fazla isim önerisi için bebek isimleri sözlüğüne bakabilirsiniz)

YAVUZ İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Yavuz ismi proaktifliği, duygusallığı ve amaçlılığı çağrıştırır. Gelişim odaklı, güçlü, vizyon sahibi, maceracı, savurgan, özgürlüğü seven, huzursuz ve ruhanidir. Özgürlüğüne değer verir, başkaları tarafından sınırlandırılmaktan hoşlanmaz. Yavuzlar romantizm ve aşk konularında açık fikirlidir. Merak ve çelişki bu isimdekilerin karakterine damgasını vurur. Hem aksiyon hem de zihin açısından çok hızlıdır, bu nedenle etraftaki insanları heyecanlandırır. Çok yönlülük bu kişileri yöneten en önemli özelliktir.

YAVUZ İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Yavuz Sultan Selim, Yavuz Turgul, Yavuz Çetin, Yavuz Bingöl, Yavuz Seçkin

Yavuz ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Efe, Oğuz, Selim, Süleyman, Yasin, Yağız, Yakup, Yiğit, Yunus, (Daha fazla benzer isim için tıklayın: Y harfi ile başlayan erkek bebek isimleri)

KURAN'DA YAVUZ İSMİ GEÇİYOR MU?

Türkçe kökenli bir isim olan Yavuz, Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. İçerdiği anlam güzelliği sayesinde Müslümanlar tarafından erkek çocukları için kullanılan isimler arasında yer almaktadır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

Y: Bu harfle başlayan isimler, negatif karakteristik özelliklerini çabalarıyla kendilerini başarılı kılacak özelliklere dönüştürebilirler.

A: “A” harfi numerolojide 1 rakamıyla eşdeğer enerjiye sahiptir ve orijinalliği, yeni fikirleri, liderliği temsil eder.

V: Bu harfe sahip insanlar sezgileri çok kuvvetli kişilerdir. Spiritüel dünyadan gelen mesajları rahatlıkla alabilen, sadık ve hizmetkar kişilerdir.

U: İsmin son hecesinde yer alan “U” harfi, refah ve istikrarı işaret eder. Bu kişiler etraflarında bulunan eşyaların ve malların şık olmasını lüks olmasını arzular.

Z: İsmin sonunda yer alan “Z” harfi numerolojide 8 rakamıyla eşdeğer enerjiye sahiptir ve bu harf cömertliğin, bereketin, bolluğun harfidir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Yavuz İsminin Numerolojisi: 5

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★★★★

Sağlık ★★

Para ★★★★★

Aile ★★★★★

Arkadaşlık ★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Sporcu, Öğretmen, Akademisyen, Broker veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

5 sayısının enerjisi, kişiye özgürlük ve bağımsızlık katar. 5 sayısının özelliklerini taşıyan Yavuz ismindeki kişiler düşüncelerini doğrudan ifade eden, yaşamdaki iyiliği ve eğlenceyi sahiplenen, hayattan zevk almayı öncelik edinmiş kişilerdir. Yaşamın getirdiği belirsizliklere karşı güçlü adaptasyon yetenekleri sayesinde sadece kendilerine değil, hayatlarında değişiklik yapmaları gereken arkadaşlarına da destek olan kişiler olurlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 5 sayısına sahip olan kişiler, ilişkilerinde hemen kolay kolay bağlanmayı tercih etmez. Kısıtlanmaktan ve duygularını ölçülü yaşamaktan nefret eder. Bu enerjiye sahip kişilerin partnerleri kesinlikle özgürlükçü yapıda olmalıdır. Birbirlerinin ruhunu anlayarak baskı olmadan yaşanacak aşk, 5 enerjisine sahip olanlar için, kalıcı aşk olacaktır

HARF ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “Y” ile başlayan kişiler, özgürlüklerini ziyadesiyle önemseyen ve sadece kendi girişimleri olan işlerde çalışmak isteyen yapıdadırlar. Gerçekçidirler ve başkalarının desteklerine nadiren ihtiyaç duyarlar. İsminin son harfi “Z” olan kişiler, refleksleri kuvvetli, idealist ve pozitif insanlardır. Geleceğe yönelik daima umutlu bir bakış açısına sahiplerdir.

YAVUZ İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Mavi

Mavi renkle ilişkili olan Yavuz ismindeki insanlar, inançlarına tutkuyla bağlı, dürüst ve içten kişiler olurlar. Mavi rengi stres olmadan yaşanan üretkenliği sembolize eder. Mavi renginin enerjisi boğaz çakrasının enerjisiyle aynıdır. Konuşma ve dürüst ifadenin rengidir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 1, 10, 18, 30 ve 35'tir.

Şanslı Günü:

Perşembe

Jüpiter’in şanslı günü olan Perşembe, büyük jestlerin, şansın ve refahın sembolüdür. Bu günün enerjisini en iyi şekilde kullanabilmek için, Perşembe günü yarım kalan işlerin bitirilmesi ve üretkenliğin kullanılması gerekmektedir.

Şanslı Ayı:

Nisan

Nisan ayı doğurganlığı ve çekiliği temsi eder. Toplum dayatmalarından sıyrılma için harika bir aydır. Nisan ayının enerjisi anlamlı ilişkiler kurmak ve açık iletişime geçmek için en uygun enerjiyi verir.