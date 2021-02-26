İskandinav Diyeti (Nordic) Nedir? Nasıl yapılır?

Aslıhan Küçük Budak 26 Şubat 2021

İskandinav Diyeti (Nordic) diyeti son dönemde merak edilenler arasında... Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak İskandinav Diyeti (Nordic) nedir sorusunu şöyle yanıtlıyor: İskandinav diyeti, 2004 yılında bir grup beslenme uzmanı, bilim insanı ve şef tarafından İskandinav ülkelerinde (Norveç, Danimarka, İsveç, Finlandiya ve İzlanda) artan obezite oranlarını ve sürdürülemez tarım uygulamalarını kontrol altına almak için oluşturulmuştur.İskandinav diyeti yerel kaynaklı gıdalara odaklanıyor"

MERAK EDİLENLERLE İSKANDİNAV DİYETİ

İşte Budak'ın kaleminden İskandinav Diyeti:

İskandinav diyeti, İskandinav ülkelerindeki insanlar tarafından yaygın olarak tüketilen ve yerel kaynaklı yiyeceklere odaklanan, işlenmiş gıdaları işlenmemiş, tek bileşenli gıdalarla değiştiren sağlıklı bir beslenme şeklidir. İskandinav diyeti, genel olarak berryler, elma, armut gibi meyvelerin; kök sebzeler, turpgiller, patatesler, lahana gibi sebzelerin; tahıl olarak tam tahılların ve çavdar ekmeğinin; yüksek miktarda balığın; az yağlı süt ürünlerinin ve yağ kaynağı olarak kanola yağının tüketimine odaklanır. Tipik bir batı diyetiyle karşılaştırıldığında, daha az şeker ve yağ; 2 katı lif ve deniz ürünü içerir.

İSKANDİNAV DİYETİNDE NELER YENİLİR?

Sık sık tüketilen besinler: meyveler, sebzeler, baklagiller, patatesler, tam tahıllar, kabuklu yemişler, yağlı tohumlar, çavdar ekmeği, balık, deniz ürünleri, az yağlı süt ürünleri, otlar, baharatlar ve kanola yağı.

Ölçülü olarak tüketilen besinler: av etleri, serbest dolaşan tavuk yumurtaları, peynir ve tam yağlı yoğurt.

Nadiren tüketilen besinler: diğer kırmızı etler ve hayvansal yağlar.

İSKANDİNAV DİYETİNDE TÜKETİLMEYEN BESİNLER

Tüketilmeyen besinler: şekerle tatlandırılmış içecekler, ilave şekerler, işlenmiş etler, gıda katkı maddeleri ve rafine hazır yiyecekler.

Akdeniz diyetine oldukça benziyor.

İskandinav diyeti, yüksek miktarda meyve ve sebze, kabuklu kuruyemişler ve yağlı tohumlar, balık, baklagiller, tahıllar; düşük miktarda et ve süt ürünleri; ılımlı düzeyde kırmızı şarap ve ana yağ kaynağı olarak sızma zeytinyağı içeren Akdeniz diyetine çok benzerdir. En büyük farkı sızma zeytinyağı yerine kanola yağına ağırlık vermesidir.

İSKANDİNAV DİYETİ KİLO VERDİRİR Mİ?

2014 yılında 147 obez kişi ile yapılan bir çalışmada, katılımcıların bir kısmına kalori kısıtlı tipik bir Danimarka diyeti, bir kısmına da kalori kısıtlı İskandinav diyeti uygulanmıştır. 26 hafta sonunda İskandinav diyeti uygulayanlar ortalama olarak 4.7 kg, tipik bir Danimarka diyeti uygulayanlar işe 1.5 kg kayıp sağlamışlardır. Benzer şekilde, 6 haftalık başka bir çalışmada da İskandinav diyeti uygulayanlar ortalama olarak %4 kilo kaybı ile standart diyet uygulayanlardan anlamlı derecede daha fazla kilo kaybı sağlamışlardır.

KAN BASINCINI DÜŞÜRÜYOR

Obez bireylerde yapılan 6 aylık bir çalışmada, İskandinav diyeti, sistolik kan basıncını 5.1 mmHg, diyastolik kan basıncını ise 3.2 mmHg düşürerek, kontrol grubuna kıyasla kan basıncını anlamlı derecede daha fazla düşürmüştür. Benzer şekilde, 12 haftalık başka bir çalışmada da, İskandinav diyeti metabolik sendromlu katılımcıların diyastolik kan basıncında önemli bir azalma sağlamıştır.

İskandinav diyetinin kolesterol, kan trigliseridleri, kan şekeri seviyeleri ve inflamatuar belirteçler üzerinde olumlu etkilerini gösteren çalışmalar bulunsa da sonuçlar zayıf ve tutarsızdır. Bu nedenle İskandinav diyetinin kolesterol, kan trigliseridleri, kan şekeri seviyeleri ve inflamatuar belirteçler üzerindeki etkisi hakkında yorum yapabilmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

1 HAFTAFLIK İSKANDİNAV DİYETİ ÖRNEĞİ

1 haftalık İskandinav diyeti örneği;

PAZARTESİ

Kahvaltı: Yaban mersini + badem ezmesi + az yağlı süt ile smoothie

Yaban mersini + badem ezmesi + az yağlı süt ile smoothie Öğle: Mantarlı esmer pirinç pilavı

Mantarlı esmer pirinç pilavı Akşam: Limonlu somon + beyaz turp

SALI

Kahvaltı: Böğürtlenli yulaf lapası

Böğürtlenli yulaf lapası Öğle: Nohut + kırmızı lahana + havuç ile salata

Nohut + kırmızı lahana + havuç ile salata Akşam: Fırında tavuk + brüksel lahanası + 1 dilim çavdar ekmeği

ÇARŞAMBA

Kahvaltı: 1 adet haşlanmış yumurta (serbest gezen tavuk yumurtası) + Çiğ havuç + 1 dilim çavdar ekmeği

1 adet haşlanmış yumurta (serbest gezen tavuk yumurtası) + Çiğ havuç + 1 dilim çavdar ekmeği Öğle: Çavdar ekmeği ile ton balıklı sandviç

Çavdar ekmeği ile ton balıklı sandviç Akşam: Kök sebze yahnisi + az yağlı yoğurt

PERŞEMBE

Kahvaltı: Süzme yoğurt + ahududu + bal ile parfe

Süzme yoğurt + ahududu + bal ile parfe Öğle: Deniz ürünlü tam buğday unlu pizza

Deniz ürünlü tam buğday unlu pizza Akşam: Morina balığı + tatlı patates + pancar

CUMA

Kahvaltı: Çilekli yulaf lapası

Çilekli yulaf lapası Öğle: Çavdar ekmeği ile hindi sandviç + elma

Çavdar ekmeği ile hindi sandviç + elma Akşam: Somonlu salata + tam buğday ekmeği

CUMARTESİ

Kahvaltı: 1 dilim peynir + 1 adet haşlanmış pancar + 1 dilim çavdar ekmeği

1 dilim peynir + 1 adet haşlanmış pancar + 1 dilim çavdar ekmeği Öğle: Avokado ve domates ile yumurta + çilek

Avokado ve domates ile yumurta + çilek Akşam: Tavuk ve bezelye ile tam buğday unlu makarna

PAZAR

Kahvaltı: Süzme yoğurtlu tam buğday unlu krep + armut

Süzme yoğurtlu tam buğday unlu krep + armut Öğle: Karides ve kök sebzeli kinoa kase

Karides ve kök sebzeli kinoa kase Akşam: Mantar çorbası + çavdar ekmeği