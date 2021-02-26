İskandinav Diyeti (Nordic) Nedir? Nasıl yapılır?
Bugün yeni bir diyetle karşınızdayız: İskandinav Diyeti... Peki, nedir İskandinav (Nordic) diyeti? Nasıl yapılır? Neler, yenir neler yenmez? Hem İskandinav Diyeti hem bir haftalık İskandinav diyeti örneğine birlikte bakalım:
İskandinav Diyeti (Nordic) diyeti son dönemde merak edilenler arasında... Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak İskandinav Diyeti (Nordic) nedir sorusunu şöyle yanıtlıyor: İskandinav diyeti, 2004 yılında bir grup beslenme uzmanı, bilim insanı ve şef tarafından İskandinav ülkelerinde (Norveç, Danimarka, İsveç, Finlandiya ve İzlanda) artan obezite oranlarını ve sürdürülemez tarım uygulamalarını kontrol altına almak için oluşturulmuştur.İskandinav diyeti yerel kaynaklı gıdalara odaklanıyor"
MERAK EDİLENLERLE İSKANDİNAV DİYETİ
İşte Budak'ın kaleminden İskandinav Diyeti:
İskandinav diyeti, İskandinav ülkelerindeki insanlar tarafından yaygın olarak tüketilen ve yerel kaynaklı yiyeceklere odaklanan, işlenmiş gıdaları işlenmemiş, tek bileşenli gıdalarla değiştiren sağlıklı bir beslenme şeklidir. İskandinav diyeti, genel olarak berryler, elma, armut gibi meyvelerin; kök sebzeler, turpgiller, patatesler, lahana gibi sebzelerin; tahıl olarak tam tahılların ve çavdar ekmeğinin; yüksek miktarda balığın; az yağlı süt ürünlerinin ve yağ kaynağı olarak kanola yağının tüketimine odaklanır. Tipik bir batı diyetiyle karşılaştırıldığında, daha az şeker ve yağ; 2 katı lif ve deniz ürünü içerir.
İSKANDİNAV DİYETİNDE NELER YENİLİR?
Sık sık tüketilen besinler: meyveler, sebzeler, baklagiller, patatesler, tam tahıllar, kabuklu yemişler, yağlı tohumlar, çavdar ekmeği, balık, deniz ürünleri, az yağlı süt ürünleri, otlar, baharatlar ve kanola yağı.
Ölçülü olarak tüketilen besinler: av etleri, serbest dolaşan tavuk yumurtaları, peynir ve tam yağlı yoğurt.
Nadiren tüketilen besinler: diğer kırmızı etler ve hayvansal yağlar.
İSKANDİNAV DİYETİNDE TÜKETİLMEYEN BESİNLER
Tüketilmeyen besinler: şekerle tatlandırılmış içecekler, ilave şekerler, işlenmiş etler, gıda katkı maddeleri ve rafine hazır yiyecekler.
Akdeniz diyetine oldukça benziyor.
İskandinav diyeti, yüksek miktarda meyve ve sebze, kabuklu kuruyemişler ve yağlı tohumlar, balık, baklagiller, tahıllar; düşük miktarda et ve süt ürünleri; ılımlı düzeyde kırmızı şarap ve ana yağ kaynağı olarak sızma zeytinyağı içeren Akdeniz diyetine çok benzerdir. En büyük farkı sızma zeytinyağı yerine kanola yağına ağırlık vermesidir.
İSKANDİNAV DİYETİ KİLO VERDİRİR Mİ?
2014 yılında 147 obez kişi ile yapılan bir çalışmada, katılımcıların bir kısmına kalori kısıtlı tipik bir Danimarka diyeti, bir kısmına da kalori kısıtlı İskandinav diyeti uygulanmıştır. 26 hafta sonunda İskandinav diyeti uygulayanlar ortalama olarak 4.7 kg, tipik bir Danimarka diyeti uygulayanlar işe 1.5 kg kayıp sağlamışlardır. Benzer şekilde, 6 haftalık başka bir çalışmada da İskandinav diyeti uygulayanlar ortalama olarak %4 kilo kaybı ile standart diyet uygulayanlardan anlamlı derecede daha fazla kilo kaybı sağlamışlardır.
KAN BASINCINI DÜŞÜRÜYOR
Obez bireylerde yapılan 6 aylık bir çalışmada, İskandinav diyeti, sistolik kan basıncını 5.1 mmHg, diyastolik kan basıncını ise 3.2 mmHg düşürerek, kontrol grubuna kıyasla kan basıncını anlamlı derecede daha fazla düşürmüştür. Benzer şekilde, 12 haftalık başka bir çalışmada da, İskandinav diyeti metabolik sendromlu katılımcıların diyastolik kan basıncında önemli bir azalma sağlamıştır.
İskandinav diyetinin kolesterol, kan trigliseridleri, kan şekeri seviyeleri ve inflamatuar belirteçler üzerinde olumlu etkilerini gösteren çalışmalar bulunsa da sonuçlar zayıf ve tutarsızdır. Bu nedenle İskandinav diyetinin kolesterol, kan trigliseridleri, kan şekeri seviyeleri ve inflamatuar belirteçler üzerindeki etkisi hakkında yorum yapabilmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
1 HAFTAFLIK İSKANDİNAV DİYETİ ÖRNEĞİ
1 haftalık İskandinav diyeti örneği;
PAZARTESİ
- Kahvaltı: Yaban mersini + badem ezmesi + az yağlı süt ile smoothie
- Öğle: Mantarlı esmer pirinç pilavı
- Akşam: Limonlu somon + beyaz turp
SALI
- Kahvaltı: Böğürtlenli yulaf lapası
- Öğle: Nohut + kırmızı lahana + havuç ile salata
- Akşam: Fırında tavuk + brüksel lahanası + 1 dilim çavdar ekmeği
ÇARŞAMBA
- Kahvaltı: 1 adet haşlanmış yumurta (serbest gezen tavuk yumurtası) + Çiğ havuç + 1 dilim çavdar ekmeği
- Öğle: Çavdar ekmeği ile ton balıklı sandviç
- Akşam: Kök sebze yahnisi + az yağlı yoğurt
PERŞEMBE
- Kahvaltı: Süzme yoğurt + ahududu + bal ile parfe
- Öğle: Deniz ürünlü tam buğday unlu pizza
- Akşam: Morina balığı + tatlı patates + pancar
CUMA
- Kahvaltı: Çilekli yulaf lapası
- Öğle: Çavdar ekmeği ile hindi sandviç + elma
- Akşam: Somonlu salata + tam buğday ekmeği
CUMARTESİ
- Kahvaltı: 1 dilim peynir + 1 adet haşlanmış pancar + 1 dilim çavdar ekmeği
- Öğle: Avokado ve domates ile yumurta + çilek
- Akşam: Tavuk ve bezelye ile tam buğday unlu makarna
PAZAR
- Kahvaltı: Süzme yoğurtlu tam buğday unlu krep + armut
- Öğle: Karides ve kök sebzeli kinoa kase
- Akşam: Mantar çorbası + çavdar ekmeği
YAZARIN DİĞER YAZILARI
- Candida diyeti nedir, nasıl yapılır? Candida diyetinde neler yenir? Hangi yiyecekler yasak?
- İsveç diyeti nedir? İsveç diyeti nasıl yapılır? 13 günlük İsveç diyeti listesi...