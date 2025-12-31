'Kapıyı kapatıp çıkıyorum güle güle 2025'

Geçmişi şöyle bir gözden geçirdiğimde, daha doğrusu toplum olarak neler yaşadığımıza baktığımda:

1- Yozlaştığımızı.

2- Yalnızlaştığımızı.

3- Bencilliğin tavan yaptığını.

4- Kötülüğün başrole geçtiğini.

5- İftiranın fazlasıyla kol gezdiğini yazıp. Altına da “Umarım bu böyle devam etmez” demişim.

2025’e veda ettiğimiz bugün;

1-Ne yazık ki, tüm maddeleri ilk sıraya topluca ekliyorum. Evet yozlaşma, yalnızlık, bencillik, kötülük ve iftirayı baş köşedeydi.

2- Ego savaşları.

3- Ahlaksızlık.

4- Görgüsüzlük.

5- Para hırsı.

Kısaca söyleyeyim: Sevmedim 2025’i.

Kötü, bencil ve ahlaksızdı!!!

Mutsuzluğun kol gezdiği, çoğunluğun haddinden fazla hadsizleştiği, çirkin, kirli, ahlaksız ve kötü bir yıl olarak kazındı aklıma.

Astrologlar “Bu fragmandı, daha yeni başlıyoruz” diyor ya. Benden bu kadar. Ben göreceğimi gördüm, öğrendim.

2025 beni hiç olmadığım kadar büyüttü teşekkür ederim.

Bu yüzden sevmedim bu seneyi ayrıca unutmam mümkün değil. Öğrendiklerimle 2026’a geçtim bile.

Tabii 2025’te bıraktıklarım var.

Ben de birçoklarınız gibi, geliştiğimi sandığım, dönüştüğümü düşündüğüm, bildiğime inandığım birçok şeyi bu yıl çöpe attım.

Ve şunu çok net söyleyebilirim ki; 2026’ya götürmediklerimle birlikte, ben aslında şimdi bambaşka biri oldum.

Ve kendim için ciddi bir kapı açtım.

Kendi adıma soruların yanıtlarını bulduğum kocaman bir yıldı 2025.

O yüzden şahsen mutluyum. Bu yüzden 2025’i unutmayacağım elbet. Ama kapısını kapattım, ardıma bakmadan da çıktım. Tabii içinde bıraktıklarımla!!!

Bu yıl içinde ayrıca;

Bana kırılmayan,

Yaptığım her türlü saçmalığı hoş gören,

Beni mutlu etmeye çalışan…

Ailem, gerçek dostlarım (ki sayıları bir elin parmaklarını geçmez) ve neredeyse 30 yıla yaklaşan arkadaş olduklarıma teşekkür ederim.

Çünkü 2026’ya benimle birlikte geliyorsunuz. Sizi asla bırakmam.

Bu zorlu yılları birlikte geçirdik, bundan sonra bize kolay kolay bir şey olmaz.

Bu yüzden;

Önce ülkemiz için kocaman bir SAĞLIK diliyorum.

Sağlık yoksa hiçbir şey yok, inanın. (tecrübeyle sabit)

Aşk olsun…

Ben “Aşktan dilim yandı” diyenlerden değilim.

Aşk olmadan olmaz, ben aşk insanıyım.

Sevmeyi, inanmayı, güvenmeyi severim.

Ne kadar güvenim zedelenirse zedelensin, yine seveceğim.

Yine aşık olacağım.

Yine inanacağım.

Çünkü aşk böyle bir şey.

Tabii para olsun. Ama hak edilmiş, alın teriyle kazanılmış, gönül rahatlığıyla harcanan para olsun.

AİLE en başta olsun. Aile candır. Gerisi heyecandır.

Arkadaşlık, eğlence, mutluluk ve huzur peşimizi bırakmasın.

Savaşlar son bulsun.

Çocuklar ağlamasın. Parklarda, bahçelerde koşsunlar. Hep gülsün.

Artık güzelliklerle dolu bir yıl olsun.

Öğrendik.

Büyüdük.

Gördük.

Geçirdik.

Şimdi biraz da gülelim, eğlenelim.

Kimseyi kırıp dökmeden geçireceğim bir yıl olsun.

Hepinize iyi seneler.

Sağlıklı, keyifli, vicdanlı bir yıl olsun.

Hoş geldin 2026…

Lütfen bize güzel davran.