'Serhat Kılıç’ın ani vefatının ardındaki o acı gerçek'

Özlem Esmergül “Dünyaya bir daha gelirsem yine sana aşık olacağım. Ömrüm… Hiç böyle sevmedim ve sevilmedim. Beni hasretine mahkum ettin” diye yazdı. Büyük bir acı üzerine yazılmış olsa da insan, sevmeyi ve sevilmeyi iliklerine kadar hissediyor bu cümlelerde…

İTİBAR SUİKASTI DEVREDE

Seyircisinin de sevgiyle uğurladığı Serhat Kılıç için tepki çeken bazı paylaşımlar da var. Sanatçının hayatını kaybettiği evinin içinden detaylar paylaşıldı. Hangi ilaçları kullandığına kadar gördük. Bunun üzerine spekülasyonlar yapılıyor. Otopsi raporu sonuçlanmamışken neden vefat ettiği üzerine tahminler yürütülüyor. “İtibar suikastı uzmanlarına” malzeme! Bakalım onlar nasıl gidecek?

SON KONUŞMASI AĞLAMAKLIYDI

Serhat Kılıç’ın sevgilisi Özlem Esmergül’ün verdiği ifadede çok acı bir gerçek daha var. Şöyle demiş Esmergül: “Set çekimi vardı, çekime gitmediğini öğrenince telefonla aradım. Boynundaki fıtık nedeniyle kendisini iyi hissetmediğini, çok ağrısı olduğunu, birçok ilaç içmesine rağmen ağrılarının geçmediğini söyledi. Aynı gün ağlamaklı ses tonuyla aradı. Setten atıldığını söyledi. Canının sıkkın olduğunu, kimseyle görüşmek istemediğini söyledi. Görüşmeyi sonlandırdı.”

BASINA BÖYLE AÇIKLANMIŞTI

Serhat Kılıç’ın atıldığı set: 'Teşkilat’ dizisiydi. Basına bir süre önce boynundaki fıtık sebebiyle aksiyon sahnelerinde yer alamayacağı, bu nedenle diziden ayrıldığı açıklanmıştı. Oysaki Serhat Kılıç son konuşmasında atıldığından dolayı çok üzgün ve ağlamaklı olduğunu söylemişti. Bir sanatçıyı kırgın göndermek, arkasından da ‘yok şu ilacı kullanıyordu, bunu içiyordu’ diye yazıp çizmek!!! Esas acınası haller bunlar değil mi? Serhat Kılıç’ın hayat arkadaşı Özlem Esmergül’ün acı, ama güzel vedasının bu çirkinlikleri kapatmasını diliyorum… Elveda ‘Ergun Plak’…

ANCAK BİR SONRAKİ GÖSTERİSİNE MALZEME OLURSUNUZ

Geçirdiği kalp krizi sonrası evinde dinlenmeye çekilen Cem Yılmaz ‘hakkında ahkam kesen bazı doktorları okuyunca ne yapıyor acaba?’ diye düşünürken cevabı geldi. Kulağının çeşitli bölgelerini gösterip durumu ti’ye aldı. Çünkü bazı doktorlar çıkıp Cem Yılmaz’ın kulak memesindeki çizginin kalp krizi belirtisi olduğunu, yüzündeki kırmızı lekelerin de krize yol açabileceğini iddia ettiler. Alması gereken ilaçları bile tek tek saydılar! Valla durumları aynı şöhret olmak için yanıp tutuşan yeni popçu ve oyunculara benziyor. Onlar da böyle yapar. Şöhretli bir ismi hedef seçip sallayıp dururlar. Instagram’da doktor tanıtımı ceza alıyorken böyle atıp tutanlara ceza yok mu acaba?

İbrahim Tatlıses de 2011’de uğradığı silahlı saldırı sonrası ölümden dönmüş, art arda ağır ameliyatlar geçirmişti. O sırada bazı doktorlar çıkıp “Fazla yaşamaz”, “Yaşarsa da bir daha asla konuşamaz, yürüyemez” şeklinde ahkam kestiler. Tatlıses saldırının üstüne pandemi, trafik kazası, yangın ve safra kesesi ameliyatı atlattı. Her şeyden kurtuluyor olması ‘Kolpaçino’ filiminin bir sahnesine bile konu oldu. Ünlüler üzerinden şöhret peşinde koşan hatta bunun için basın danışmanı tutan bazı hekimler olsa olsa Cem Yılmaz’ın bir sonraki gösterisine malzeme olur. Ne demişler; ‘izahı olmayan şeyin mizahı olur.’

Cem Yılmaz kulak memesini ve tansiyon sonuçlarını paylaşıp durumu ti’ye alıyor.

1.5 YILDA 5 MİLYONLUK VERESİYE KAPATTI

Çelik’in, Mart 2025’te başlattığı ‘İyilik Hareketi’ 1.5 yılı devirdi. Popçu, bugüne kadar Türkiye’nin dört bir köşesinde 70 bakkal, çeşitli eczane ve fırınlardaki veresiye defterlerini kapatmış. Duyduğuma göre de; 5 milyon TL’ye yakın para harcamış. Bu miktarı başkaları gibi etraftan toplamıyor. Bizzat cebinden harcıyor. Eee kendisi ne yiyip içiyor diyebilirsiniz? Çelik sistemi şöyle kurmuş: Ekibiyle birlikte gittiği yerlerde ‘Burada en zor durumdaki mahalle neresi? Kim yardıma muhtaç?’ diye araştırma yapıyormuş. Gösterilen hedefe, kazancının bir bölümünü aktarıyormuş. Bazı ünlü arkadaşları “Biz de sana para verelim, yardımı sen götür” diye teklif etmişler. Ama Çelik kabul etmemiş. “Herkes kendi yardımını kendi yapsın. Ben vakıf ya da dernek değilim” diyor. Bu arada Çelik’in konser kaşesinin birçok starın aksine çok yüksek olmadığını da söyleyeyim.

Çelik en son bir vatandaşın 600 bin TL’lik SSK borcunu kapattı.