Bugün hangi diziler var? 12 Mart TV yayın akışı listesi (Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, FOX TV, TRT1)
Bugün hangi diziler var? Programlar, filmler, diziler ve daha pek çok detayı bir araya getirdik. İşte saat saat 12 Mart ATV, TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, FOX TV yayın akışı...
Bugün hangi diziler, filmler ve programlar var? TV yayın akışını merak ediyorsanız, 12 Mart Cumartesi günü için ATV'den Star'a, Fox TV'den TV 8'e kadar pek çok kanalın yayın akışını sizler için derledik...
BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
- Kardeşlerim- ATV 20:00
- Bir Zamanlar Çukurova - ATV 00:20
- İki Aile - Star 07:00
- Evlilik Hakkında Her Şey- FOX 22:30
- Yasak Elma 13:00
- Gönül Dağı TRT 1 20:00
- Masumlar Apartmanı TRT 1 02:00
- Kırmızı Oda - TV8 10:45
- Baba- Show TV 01 :45
- Aziz - Show TV 14 :30
- Sihirli Annem - Kanal D 07:00
- Yargı- Kanal D 14:00
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:00 Yalnız Kurt
16:00 Destan
20:00 Kardeşlerim
00:20 Bir Zamanlar Çukurova
03:20 Yalnız Kurt
05:50 Destan
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Yasak Elma
15:45 Mahkum
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Recep İvedik
22:30 Evlilik Hakkında Her Şey
01:30 Recep İvedik 5
03:30 El Kızı
06:00 Kadın
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem TEKRAR
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Ardanın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Camdaki Kız
03:45 Müzik Arası
04:45 Geniş Aile
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
09:30 Çizgi film kuşağı
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Bir Demet Tiyatro
14:00 Yerli dizi tekrar
16:00 Yerli dizi tekrar
18:45 Star Haber
20:00 Yerli sinema Kıyamet
22:45 Yerli sinema Kıyamet
01:30 Aramızda Kalsın
03:30 Söz
05:30 İki Aile
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06 :00 Yeni GElin
10 :00 Cumartesi Sürprizi
13 :00 Bir Şansım Olsa
14 :30 Aziz
18 :45 Hafta Sonu Ana Haber
20 :00 Güldür Güldür Show
23 :45 Avcı Kış Savaşı
01 :45 Baba
04:15 Avcı Kış Savaşı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Süper 1 Takım çizgi film
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Kırmızı Oda
15:00 Yerli sinema
17:30 Survivor All Star
20:00 Survivor All Star (yeni)
00:15 Survivor Extra
03:30 8 x 8
04:45 Bilginiz Olsun
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:50 Yeşil Deniz
08:35 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
11:30 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
14:50 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
18:15 Şehrime Hoş Geldiniz
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
04:45 Şehirden Uzakta (Altyazılı)