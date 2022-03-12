Bugün hangi diziler var? 12 Mart TV yayın akışı listesi (Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, FOX TV, TRT1)

Bugün hangi diziler, filmler ve programlar var? TV yayın akışını merak ediyorsanız, 12 Mart Cumartesi günü için ATV'den Star'a, Fox TV'den TV 8'e kadar pek çok kanalın yayın akışını sizler için derledik...

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Kardeşlerim- ATV 20:00

ATV 20:00 Bir Zamanlar Çukurova - ATV 00:20

- ATV 00:20 İki Aile - Star 07:00

- Star 07:00 Evlilik Hakkında Her Şey - FOX 22:30

- FOX 22:30 Yasak Elma 13:00

13:00 Gönül Dağı TRT 1 20:00

TRT 1 20:00 Masumlar Apartmanı TRT 1 02:00

TRT 1 02:00 Kırmızı Oda - TV8 10:45

TV8 10:45 Baba - Show TV 01 :45

- Show TV 01 :45 Aziz - Show TV 14 :30

- Show TV 14 :30 Sihirli Annem - Kanal D 07:00

- Kanal D 07:00 Yargı- Kanal D 14:00

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:00 Yalnız Kurt

16:00 Destan

20:00 Kardeşlerim

00:20 Bir Zamanlar Çukurova

03:20 Yalnız Kurt

05:50 Destan

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Yasak Elma

15:45 Mahkum

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Recep İvedik

22:30 Evlilik Hakkında Her Şey

01:30 Recep İvedik 5

03:30 El Kızı

06:00 Kadın

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem TEKRAR

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Ardanın Mutfağı

14:00 Yargı

16:15 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Camdaki Kız

03:45 Müzik Arası

04:45 Geniş Aile

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

09:30 Çizgi film kuşağı

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Bir Demet Tiyatro

14:00 Yerli dizi tekrar

16:00 Yerli dizi tekrar

18:45 Star Haber

20:00 Yerli sinema Kıyamet

22:45 Yerli sinema Kıyamet

01:30 Aramızda Kalsın

03:30 Söz

05:30 İki Aile

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06 :00 Yeni GElin

10 :00 Cumartesi Sürprizi

13 :00 Bir Şansım Olsa

14 :30 Aziz

18 :45 Hafta Sonu Ana Haber

20 :00 Güldür Güldür Show

23 :45 Avcı Kış Savaşı

01 :45 Baba

04:15 Avcı Kış Savaşı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Süper 1 Takım çizgi film

10:00 Bir Yemek Olsan

10:45 Kırmızı Oda

15:00 Yerli sinema

17:30 Survivor All Star

20:00 Survivor All Star (yeni)

00:15 Survivor Extra

03:30 8 x 8

04:45 Bilginiz Olsun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:50 Yeşil Deniz

08:35 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

11:30 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

14:50 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

18:15 Şehrime Hoş Geldiniz

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

04:45 Şehirden Uzakta (Altyazılı)