Çağlar Çorumlu ve Zeki Müren: Sosyal medyanın tartıştığı reklam

Daha önce Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazıp yönettiği "Arif V 216" filminde Zeki Müren'i canlandıran oyuncu Çağlar Çorumlu bu kez bir reklam için kamera karşısına geçti. Çorumlu, "Sanat Güneşi" Zeki Müren'i reklam filminde canlandırdı.

Kredi kartı reklamı sonrası sosyal medyanın gündeminde işte bu reklam var. Kimi kullanıcılar Çağlar Çorumlu'yu, Sanat Güneş'i Zeki Müren'e saygısızlık yapıldığı yorumuyla eleştiriyor, kimi kullanıcılar ise reklamı başarılı bulduğunu söylüyor.

Sanat güneşi Zeki Müren, bir dönem komedyenlerin kendisini taklit etmesi üzerine, "Neden rahatsız olayım? Taklidi yapılan insan var olan insandır, aktüel insandır. Ayrıca naçizane arz edeyim benim de taklit yeteneğim vardır biraz" açıklamasını yapmıştı. Oyuncular Nilgün Belgün ve Zafer Algöz yorumlarında Zeki Müren'in bu sözlerini hatırlattı.

Zeki Müren reklamı kendisine saygısızlık mı oldu onu bilemem.Ben onu tekrar hatırlattığı için mutlu oldum sadece.Çağlar Çorumluyu da tebrik ederim çok iyi canlandırmış.Taklitlerin aslını yaşattığına inananlardanım. — Nilgün Belgün (@nlgnblgn) September 6, 2021

Nilgün Belgün konuya ilişkin twitter mesajında, "Zeki Müren reklamı kendisine saygısızlık mı oldu onu bilemem. Ben, onu tekrar hatırlattığı için mutlu oldum. Çağlar Çorumlu’yu da tebrik ederim, çok iyi canlandırmış. Taklitlerin aslını yaşattığına inanıyorum." dedi.

Zafer Algöz ise Sanat Güneşi'nin anısının yaşatıldığını söyleyerek, "Zeki Müren yaşasaydı, 'Tebrik ediyorum efendim' derdi. Alnından öperdi. Çünkü kendisi de reklam filmlerinde oynamıştı" dedi.