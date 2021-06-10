Ada Masalı 1. bölüm fragmanı yayınlandı

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un başrolünü paylaştığı Ay Yapım’ın romantik yaz dizisi ‘Ada Masalı’ 15 Haziran salı günü izleyici ile buluşacak. Dizinin birinci bölüm fragmanı yayınlandı. Çekimleri İzmir’de devam eden dizide masalsı bir aşk hikayesi anlatılıyor. Peki, Ada Masalı'nın konusu ne? Dizinin oyuncuları kimler? Birlikte bakalım...

ADA MASALI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yaz akşamları seyirciyi ada atmosferine götürecek yaz dizisi ‘Ada Masalı’nın tanıtım fragmanında adaya iş sebebiyle gelen Haziran ile adalı Poyraz’ın hayatlarından kesitler sunuluyordu. Tanıtımda aynı zamanda ikili arasında filizlenecek aşkın başlangıcı olan anlar da yer alıyordu. Ada Masalı'nın konusu ise özetle şöyle: Bambaşka hayatlara ve zıt karakterlere sahip Haziran ve Poyraz’ın adada kesişen kaderleri...

ADA MASALI OYUNCULARI

Ada Masalı'nın başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz yer alıyor. Ada Masalı oyuncuları şöyle: İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener.

Dizinin yönetmenliğini Ali Bilgin üstlenirken senaryosunu ise Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu kaleme alıyor.

ADA MASALI'NA ÖZEL ŞARKI

Ada Masalı dizisi için müzisyen Buray ‘Çift Gökkuşağı’ şarkısını seslendirdi. Çift Gökkuşağı şarkısının söz ve müziği Murat Güneş’e, düzenlemesi Cem Öget’e ait...

ADA MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Peki, Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor? Ada Masalı'nın çekimleri İzmir Sığacık'ta başlamıştı...