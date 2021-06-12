Ada Masalı'nın Poyraz'ı Alp Navruz kimdir? Birlikte bakalım...
Star TV'nin yeni dizisi ‘Ada Masalı’ 15 Haziran'da seyirci ile buluşuyor. Dizinin başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz var... Peki, Ada Masalı'nın Poyraz'ı Alp Navruz kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? Alp Navruz'a öyküsüne yakından bakalım...
Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un başrolünü paylaştığı romantik yaz dizisi ‘Ada Masalı’ 15 Haziran salı günü izleyici ile buluşuyor. Ay Yapım imzalı dizinin çekimleri İzmir’de devam ediyor. Dizide masalsı bir aşk hikayesi anlatılıyor. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un baş rollerinde yer aldığı dizi usta oyuncuları da bir de araya getiriyor.
Dizinin sosyal medyada gördüğü ilgi sonrası Alp Navruz'a yönelik aramalar da arttı. Alp Navruz kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, burcu ne merak edilenler arasında... Gelin birlikte bakalım...
ALP NAVRUZ KİMDİR?
Alp Navruz 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Navruz, 1.85 metre boyunda ve Oğlak burcu. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı edebiyatı bölümünde eğitim alan Navruz, 2019'daki bir röportajında "Edebiyatla aram çocuk yaşlardan beri iyiydi, halen de iyi. Şu an Türk Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans yapıyorum. Kesinlikle isteyerek seçtiğim bir bölümdü çünkü yazmaya, üretmeye yönelik planlarım var ve bu eğitim bana mutlaka yardımcı olacaktır" demişti.
FAZİLET HANIM VE KIZLARI; ELİMİ BIRAKMA
3. projesi Fazilet Hanım ve Kızları dizisi ile daha fazla tanınan Navruz daha sonra Elimi Bırakma ile seyirciyle buluştu. Alina Boz ile başrolü paylaştığı dizide Cenk Çelen rolünü canlandırdı.