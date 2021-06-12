Ada Masalı'nın Poyraz'ı Alp Navruz kimdir? Birlikte bakalım...

ALP NAVRUZ KİMDİR?

Alp Navruz 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Navruz, 1.85 metre boyunda ve Oğlak burcu. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı edebiyatı bölümünde eğitim alan Navruz, 2019'daki bir röportajında "Edebiyatla aram çocuk yaşlardan beri iyiydi, halen de iyi. Şu an Türk Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans yapıyorum. Kesinlikle isteyerek seçtiğim bir bölümdü çünkü yazmaya, üretmeye yönelik planlarım var ve bu eğitim bana mutlaka yardımcı olacaktır" demişti.