Ada Masalı'nın yıldızı Ayça Ayşin Turan'ı yakın mercek altına alıyoruz

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Peki, öncelikle oyuncu Ayça Ayşin Turan kimdir? Ayça Ayşin Turan 1992 yılı Sinop doğumlu. Bir röportajında, "Babam Kastamonulu, annem Sinoplu. Sinop’ta doğup büyüdüm. Kalabalık bir ailemiz vardı. Yedi kardeşiz. Ben en küçükleriyim" demişti. Göz rengi mavi olan Ayça Ayşin Turan'ın burcu akrep.