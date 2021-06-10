Ada Masalı'nın yıldızı Ayça Ayşin Turan'ı yakın mercek altına alıyoruz
StarTV'nin yeni dizisi Ada Masalı, 15 Haziran'da ekranlara geliyor. Romantik bir aşkı anlatan yaz dizisi Ada Masalı'nın başrolünde oyuncu Ayça Ayşin Turan var... Peki, Ayça Ayşin Turan kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? Burcu ne? Gelin birlikte bakalım...
StarTV bir yaz dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor. Bambaşka hayatlara ve zıt karakterlere sahip Haziran ve Poyraz’ın adada kesişen kaderlerini anlatan Ada Masalı'nın başrolünde tanıdık bir oyuncu var. Ayça Ayşin Turan...
Dizinin ilk fragmanı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Dizinin başrol oyuncularından Ayça Ayşin Turan da google da çok aranan isimlerde... Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, burcu ne, gözleri ne renk gibi onlarca soruya arama moturunda yanıt aranıyor. Başarılı oyuncunun öyküsüne yakından bakalım...
AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?
Peki, öncelikle oyuncu Ayça Ayşin Turan kimdir? Ayça Ayşin Turan 1992 yılı Sinop doğumlu. Bir röportajında, "Babam Kastamonulu, annem Sinoplu. Sinop’ta doğup büyüdüm. Kalabalık bir ailemiz vardı. Yedi kardeşiz. Ben en küçükleriyim" demişti. Göz rengi mavi olan Ayça Ayşin Turan'ın burcu akrep.
İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam ederken ilk ekran önü deneyimine ‘Dinle Sevgili’ adlı diziyle başlayan Ayça Ayşin Turan, ekran yolculuğuna ‘Karagül’ dizisindeki Ada karakteriyle devam etti. Ünlü isim Sevimli Tehlike, Meryem dizilerinde rol aldı. Hakan Muhafız dizisinde Çağatay Ulusoy ile beraber rol aldı. Zemheri dizisinde Firuze karakterine hayat verdi.