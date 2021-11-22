Beni Çok Sev filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?
19 Kasım 2021'de Netflix'te ilk gösterimi yapılan Beni Çok Sev filminin senaryosu Mehmet Ada Öztekin'e ait. Filmin yönetmen koltuğunda da 7. Koğuşta Mucize Filminin yönetmeni Öztekin oturuyor. Peki, Beni Çok Sev filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Birlikte bakalım...
2020 yılında Türkiye'nin Oscar adayı olan 7. Koğuştaki Mucize’nin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin’in yazdığı ve yönettiği Beni Çok Sev’de Sarp Akkaya, Songül Öden, Ercan Kesal bir araya geliyor. Sarp Akkaya filmde Konya Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bir mahkum olan Musa; Ercan Kesal ise gardiyan olarak çalışan Sedat olarak karşımıza çıkıyor. Netflix'te izleyici ile buluşan Beni Çok Sev'in künyesi, konusu ve oyuncularına yakından bakalım... (iMDB puanı en iyi filmler listesi de ilginizi çekebilir)
BENİ ÇOK SEV FİLMİ KÜNYESİ
Film adı: Beni Çok Sev
Tür: Dram
Yapım yılı:2021
Süre: 2 saat 4 dakika
Fimin özeti: Bir mahkûm, kızıyla yeniden görüşüp kendini affettirmek için bir gardiyan eşliğinde memleketine gider, ancak öğrendiği trajik gerçek bu seyahati mahveder.
Başrol oyuncuları: Sarp Akkaya, Songül Öden, Ercan Kesal
BENİ ÇOK SEV FİLMİ KONUSU
Peki, Beni Çok Sev filminin konusu ne? Filmin konusu özetle şöyle: 14 yıl sonra, bir günlüğüne cezaevinden çıkarak memleketine giden Musa, doğumundan sonra ilk defa kızı Yonca’yı görecektir. Ancak gelecek için güzel hayaller kuran Musa’nın karanlık geçmişi ve yaşadıkları mahalle, ailenin üzerinde bir kara bulut gibi dolaşmaya devam edecektir. Baba kız bir gün boyunca ne kadar birbirlerine yabancı olsalar da 14 yıl hiç geçmemiş gibi harika vakit geçirirler. Ama Musa’yı rahatsız eden bir durum vardır, yanlış giden bir şey, bir his..
BENİ ÇOK SEV FİLMİ OYUNCULARI
Beni Çok Sev'in oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:
- Sarp Akkaya
- Songül Öden
- Ercan Kesal
- Aleyna Özgeçen
- Füsun Demirel
- Sinan Arslan
- Ali Seçkiner Alici
- Ushan Çakır
- Doğukan Polat
BENİ ÇOK SEV FİLMİ FRAGMANI