Beni Çok Sev filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?

2020 yılında Türkiye'nin Oscar adayı olan 7. Koğuştaki Mucize’nin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin’in yazdığı ve yönettiği Beni Çok Sev’de Sarp Akkaya, Songül Öden, Ercan Kesal bir araya geliyor. Sarp Akkaya filmde Konya Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bir mahkum olan Musa; Ercan Kesal ise gardiyan olarak çalışan Sedat olarak karşımıza çıkıyor. Netflix'te izleyici ile buluşan Beni Çok Sev'in künyesi, konusu ve oyuncularına yakından bakalım... (iMDB puanı en iyi filmler listesi de ilginizi çekebilir)

BENİ ÇOK SEV FİLMİ KÜNYESİ

Film adı: Beni Çok Sev

Tür: Dram

Yapım yılı:2021

Süre: 2 saat 4 dakika

Fimin özeti: Bir mahkûm, kızıyla yeniden görüşüp kendini affettirmek için bir gardiyan eşliğinde memleketine gider, ancak öğrendiği trajik gerçek bu seyahati mahveder.

Başrol oyuncuları: Sarp Akkaya, Songül Öden, Ercan Kesal

BENİ ÇOK SEV FİLMİ KONUSU

Peki, Beni Çok Sev filminin konusu ne? Filmin konusu özetle şöyle: 14 yıl sonra, bir günlüğüne cezaevinden çıkarak memleketine giden Musa, doğumundan sonra ilk defa kızı Yonca’yı görecektir. Ancak gelecek için güzel hayaller kuran Musa’nın karanlık geçmişi ve yaşadıkları mahalle, ailenin üzerinde bir kara bulut gibi dolaşmaya devam edecektir. Baba kız bir gün boyunca ne kadar birbirlerine yabancı olsalar da 14 yıl hiç geçmemiş gibi harika vakit geçirirler. Ama Musa’yı rahatsız eden bir durum vardır, yanlış giden bir şey, bir his..

BENİ ÇOK SEV FİLMİ OYUNCULARI

Beni Çok Sev'in oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Sarp Akkaya

Songül Öden

Ercan Kesal

Aleyna Özgeçen

Füsun Demirel

Sinan Arslan

Ali Seçkiner Alici

Ushan Çakır

Doğukan Polat



BENİ ÇOK SEV FİLMİ FRAGMANI