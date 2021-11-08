Kulüp dizisi konusu, oyuncuları, yorumları: Nerede çekildi? Kaç bölüm?
Netflix dizisi Kulüp sosyal medyanın gündeminde. Zeynep Günay Tan ve Seren Yüce'nin yönetmenliği paylaştığı Kulüp’ün yapımını O3 Medya, yapımcılığını Saner Ayar ve Ayşe Durmaz üstleniyor. Peki, Kulüp dizisinin konusu ne? Oyuncuları kimler? Dizi nerede çekildi? Kaç bölüm? Yakından bakalım...
Başrollerini Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Salih Bademci'nin paylaştığı Netflix dizisi Kulüp hem konusu ve oyunculuklar, hem de müzikleriyle sosyal medyanın gündeminde. Eski bir mahkum olan ve 1955 yılının önemli gece kulüplerinden birinde çalışan Matilda'nın kızı Raşel ile ilişkisine mercek tutan Kulüp dönemden izler taşıyan da bir dizi. Dizinin senaryo ekibinde, Necati Şahin, Ayşin Akbulut, Serkan Yörük, Bengü Üçüncü ve Rana Denizer de yer almakta. Kulüp dizisinin konusu, oyuncuları, dizi hakkındaki ilk yorumlara göz atalım... (Kulüp dizisi müzikleri de ilginizi çekebilir)
KULÜP DİZİSİ KÜNYESİ
Dizi adı: Kulüp
Kanal: Netflix
Başroller: Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Salih Bademci
Senaryo: Zeynep Günay Tan
Yönetmen: Zeynep Günay Tan, Seren Yüce
Çıkış yılı: 2021
Kulüp dizisi özeti: 1950'lerin kozmopolit İstanbul'unda bir anne, sorunlu geçmişi yüzünden yetiştiremediği asi kızıyla yeniden bağ kurmak için bir gece kulübünde çalışmaya başlar.
KULÜP DİZİSİNİN KONUSU NE?
Peki, Kulüp dizisinin konusu ne? Dizinin konusu özetle şöyle:
1955 İstanbul’unda geçen hikaye, dönemin devrim yaratan gece kulübünde çalışan eski mahkum Matilda ve hapisten çıktığı güne kadar kendisinin varlığından habersiz olan kızı Raşel’in yaşam macerasını anlatıyor. Matilda bir yandan kızı Raşel ile ilişkisini düzeltmeye, onu Pera’nın belalı yakışıklısı Fıstık İsmet’ten uzak tutmaya çalışacak; bir yandan da gece hayatındaki meslektaşları olan cesur patronu Orhan, kıskanç yöneticisi Çelebi ve vizyoner sanatçı Selim’in egolarını yönetmeye uğraşacaktır. Müşteriler için cennet, çalışanlar için bir cehennem olan Kulüp, Matilda’nın gelişiyle yepyeni bir ruha bürünecek; her biri kendi hikayesinin “öteki”si olan karakterlerimiz için bir yuvaya dönüşecektir. Belki de en güzel aile, ailesizlerin kurduğudur.
KULÜP DİZİSİ KAÇ BÖLÜM? KAÇ SEZON?
Kulüp dizisinin iki sezondan ve toplam 10 bölümden oluşacağı duyurulmuştu. Kulüp dizisinin yayınlanan ilk sezonu 6 bölümden oluşuyor. Bölümler 44-56 dakika arasında değişen sürelere sahip.
o kadar guzeldi ki salih bademci tum ovguleri hak ediyorsun #kulüp pic.twitter.com/uBOTytHwBH— ezgi (@shipperez) November 6, 2021