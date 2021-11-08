Kulüp dizisi konusu, oyuncuları, yorumları: Nerede çekildi? Kaç bölüm?

KULÜP DİZİSİNİN KONUSU NE?

Peki, Kulüp dizisinin konusu ne? Dizinin konusu özetle şöyle:

1955 İstanbul’unda geçen hikaye, dönemin devrim yaratan gece kulübünde çalışan eski mahkum Matilda ve hapisten çıktığı güne kadar kendisinin varlığından habersiz olan kızı Raşel’in yaşam macerasını anlatıyor. Matilda bir yandan kızı Raşel ile ilişkisini düzeltmeye, onu Pera’nın belalı yakışıklısı Fıstık İsmet’ten uzak tutmaya çalışacak; bir yandan da gece hayatındaki meslektaşları olan cesur patronu Orhan, kıskanç yöneticisi Çelebi ve vizyoner sanatçı Selim’in egolarını yönetmeye uğraşacaktır. Müşteriler için cennet, çalışanlar için bir cehennem olan Kulüp, Matilda’nın gelişiyle yepyeni bir ruha bürünecek; her biri kendi hikayesinin “öteki”si olan karakterlerimiz için bir yuvaya dönüşecektir. Belki de en güzel aile, ailesizlerin kurduğudur.