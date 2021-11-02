Nehir Erdoğan ve Erkan Petekkaya'dan yeni dizi: Sana Söz

Star TV’nin yeni dizisi ‘Sana Söz’ Salı günleri izleyici ile buluşacak. Dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstlenirken senaryosunu da Ali Erkan Ersezer ve Sertaç Sayın kaleme alıyor. Bol aksiyon sahnelerinin yer aldığı Sana Söz dizisine oyuncuları, konusu, çekildiği yer ve künyesiyle birlikte bakalım...

Sana Söz dizisi künyesi:



Kanal: Star TV

Yayın günü ve saati: Salı

Başrol oyuncuları: Erkan Petekkaya, Nehir Erdoğan

Dizinin özeti: Dizide, herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif’le Ömer’in hikayesi seyirci ile buluşacak.

Yönetmen: Şenol Sönmez

Senaryo: Ali Erkan Ersezer ve Sertaç Sayın

SANA SÖZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Sana Söz dizisinin konusu şöyle: Bir düzen var yıllardır süre gelen. Adaletsiz, acımazsız, pespaye bir düzen... Bu düzende roller biçilmiştir hepimize... Birileri öldürülür, kaybolur, katledilir ve hayatları ziyan olur. Kimi bu düzenin parçası olmayı seçer, uzaktan izler sadece olan biteni... Ama bazısı da vardır ki baş kaldırır.

Savaşmayı, mücadele etmeyi seçer. Yitip giden bu hayatlar için yüreğini koyar ortaya... Susmaz, ezberleri bozar, boyun eğmez! Adalet için baş kaldıranların, boyun eğmeyenlerin hikayesidir bu... Herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif’le Ömer’in hikayesi... İki yaralı aşığın kaderi, birlik olup mücadele etmektir. Onlara bu hayatta biçilmiş rol; savaşmaktır.

SANA SÖZ OYUNCULARI KİMLER?

Sana Söz dizisinin oyuncu kadrosuysa şu şekilde:

Nehir Erdoğan (Elif)

Erkan Petekkaya (Ömer)

Serkan Altunorak (Erdem)

Ayçin İnci

Aslıhan Kapanşahin

Hivda Zizan Alp

Cansin Çekili





SANA SÖZ DİZİSİ KARAKTERLERİ

Erkan Petekkaya (Ömer)

Cinayet büro baş komiseri olan Ömer gözü kara, güvenilir, tuttuğunu koparan bir polistir. Çocukluğundan beri polis olmak isteyen Ömer, mesleğine bağlı biridir. Eski bir hemşire olan eşi Aysel ve Alzheimer hastası babası Azmi ile aynı evde yaşar. Hayatı boyunca adalet için savaşan Ömer, önüne çıkan engelleri kendi yöntemleriyle kaldırmanın yolunu hep bulmuştur.

Nehir Erdoğan - Elif

Elif kendini işine ve ailesine adamış, cesur ve güvenilir bir gazetecidir. Uzun yıllardır ‘Elif Karaca ile Sessiz Kalma’ isimli TV programının sunuculuğunu üstlenir. Programında işlediği hiçbir vakanın peşini bırakmaması, onu halkın sevgilisi yapan başlıca şeylerden biridir. Avukat eşi Erdem Karaca ile Duru ve Umut adında ikiz çocukları var. Çocukluğunda yaşadıkları onu şimdiki güçlü ve herkese yardım eli uzatan insana dönüşmüştür.

Serkan Altunorak - Erdem

Elif’in eşi, Duru ve Umut’un babası... Yıllardır avukatlık yapan Erdem, Elif’in gölgesinde kalmış, mesleki açıdan ön plana çıkma şansı bulamamıştır. Elif’in karşısında durarak aldığı dava, Erdem’in hayatının dönüm noktası olur. Davayla birlikte güç ve hırsla tanışan Erdem, aldığı her yanlış kararda ailesini kaybetmeye biraz daha yaklaşır.

SANA SÖZ DİZİSİ 1. BÖLÜM 2. FRAGMANI

SANA SÖZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi İstanbul'un farklı bölgelerinde çekiliyor.

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