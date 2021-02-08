'Omurilik sarımsağı'nın ardından... Telefondaki doktor açıklama yaptı

ATV'de yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmanın son bölümü sosyal medyanın da çok konuşulanları arasına girdi... Önce neler oldu yakından bakalım: Programda Mehtap Gül Caymaz adlı yarışmacı, 4'üncü sorusunda takılarak, joker hakkını kullanmak istedi. "Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?" sorusunun sorulduğu yarışmada Caymaz, yanıtı veremeyeceğine karar verip, doktor bir arkadaşına bağlanarak soruyu cevaplamasını istedi.

'Bir fikrim var ama telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum' diyen yarışmacı, doktor olan arkadaşını aradı. Ancak sürenin bitmesine yakın telefondaki kişiden 'Omurilik sarımsağı' sözü duyuldu. Yarışmacı ise jokerin söylediği şıkkı seçti. Cevap karşısında şaşıran sunucu Kenan İmirzalıoğlu, 'Arkadaşınız doktordu değil mi? Hangi bölüm?' sorusunu yöneltti.

Çok konuşulan Doktor Ali Çiçek'den ise yanıt var... Çiçek, süre sorunu nedeniyle sözlerinin yansımadığını söylüyor: https://t.co/EGWl0IaPqn pic.twitter.com/Iq0Rb03tXy — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 7, 2021

"SES SORUNU YÜZÜNDEN YANLIŞ ANLAŞILDI"

Sosyal medyada çok konuşulan bu olay sonrası Doktor Ali Çiçek Instagram hesabından açıklama yaptı ve şunları söyledi: "İlk esnada soru ve şıkları hiç duymadım. Sesin gelmediğini, tekrar etmesi gerektiğini söyledim. İlk şık olan omurilik sarımsağını duydum, sonrasında diğer şıkları tekrar etmesini istedim. O esnada ses kesilince, şıklarda omurilik soğanının olması gerektiğini söyledim. Videolarda bu yok, muhtemelen süre kaynaklı. Burası kesilmiş. Olayın özeti bu"