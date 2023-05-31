2023 ilkbahar/yaz trend raporu: Baharı kucaklıyoruz!

ÇİÇEK AÇTIK

Çiçeklerin hepimizi esir alan güzelliğine kim karşı koyabilir ki? Moda sektöründeki çiçek deseni trendi artarak güzellik sektörünü de sardı. Makyaj malzemelerinden parfümlere, cilt bakım ürünlerinden vücut bakımına kadar her yerde çiçek desenleriyle karşılaşacağız.

Hazırlayan: Nilgün Yıldız Konakcı