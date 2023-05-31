2023 ilkbahar/yaz trend raporu: Baharı kucaklıyoruz!
Güzel şeylere bakmaya, onları gerçekten görmeye, bazen koklamaya bazen de renklerle dans etmeye başlayacağımız bir sezona şu an her şeyden çok ihtiyacımız var. O zaman desenlerden, romantik tonlardan ve çiçeklerden ilham alan yeni trendler sizi bekliyor.
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ÇİÇEK AÇTIK
Çiçeklerin hepimizi esir alan güzelliğine kim karşı koyabilir ki? Moda sektöründeki çiçek deseni trendi artarak güzellik sektörünü de sardı. Makyaj malzemelerinden parfümlere, cilt bakım ürünlerinden vücut bakımına kadar her yerde çiçek desenleriyle karşılaşacağız.
Hazırlayan: Nilgün Yıldız Konakcı
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THE BODY SHOP FULL IRIS EAU DE 75 ML PARFÜM 1499.90 TL
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MISS DIOR BLOOMING BOUQUET EAU DE TOILETTE 100 ML PARFÜM 2625 TL
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SEPHORA COLLECTION KÖPÜK BANYOSU VE DUŞ KREMİ 139 TL