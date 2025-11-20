2025-2026 Sonbahar/Kış trend raporu
Moda, her zaman yeni bir hikâye başlatır; 2025-2026 Sonbahar/Kış sezonunda ise özellikle güçlü bir senaryo ile karşımızda. Geçmişle geleceğin iç içe geçtiği, nostaljinin modern teknolojiyle buluştuğu bir dönem. Podyumda maskülen ve feminenin birlikte dans ettiği, hacimli görünümlerin ve incelikle seçilmiş dokuların öne çıktığı koleksiyonlar var. Renk paletleri ise duygusal, derin ve düşündürücü; sıcak kırmızılarla soğuk tonlar arasındaki büyüleyici çekime dikkat edin.
Yazı: Merve Güneş
Omuzlarda güç ve tavır
Sezonun en çarpıcı silüetlerinden biri kesinlikle vatkalar! 80’ler nostaljisi ile başlayıp günümüzün modern minimalizmi ile harmanlanan vatkalar, omuzlarda adeta bir güç patlaması yaratıyor. Oversize kabanlarda, blazer’larda ya da kat kat giyimde vatka, kadınların omuzlarına yüklediği özgüvenin yeni simgesi. Stilin sınırlarını zorlayan cesur omuzlar için kenara çekilin lütfen!
Denimin ritmi
2025-2026 Sonbahar/Kış sezonu denimi yeniden tanımlıyor. Püsküllerle hareketlenen, boncuk ve dantellerle kendine yeni dünyalar yaratan denim, sokak stiline enerji katıyor. Gelenekselin sınırlarını yıkan, sıradanlığa meydan okuyan ve stilinizin nabzını tutan püsküllü denimler, bu sezonun en cesur imzası. Şimdi ritmine kapılma zamanı.
Soğuk günlerin sıcak dokunuşu
Lüksün bariz göstergesi sahte kürkler sahnede. Oversize kabanlardan kısa ceketlere ve hatta bolerolara kadar uzanan geniş bir yelpazesi var. Vanilya beyazı, çikolata kahvesi ve toz pembe, şehir stilinin yeni favorileri olurken, cesurlar için elektrik mavisi ve zümrüt yeşili sahneye çıkıyor. Yumuşacık dokusuyla hem zamansız hem güçlü bir şıklık sunan bu parçalar, 2025-2026 kışında hem gündüz hem gece görünümünüzün yıldızı olacak.
Mega star, mega bot
Podyumlardaki güç oyunlarını fark ettiniz mi? 2025-2026 Sonbahar/Kış sezonunda botlar başrol oyuncusu. Diz hizasını aşan süper uzun çizmeler, platform tabanlı dev botlar ve heykelsi formlara sahip iddialı tasarımlar… Deri, süet ve parlak vinil yüzeyler; kimi zaman gotik kimi zaman fütüristik dokunuşlarla yorumlanıyor. Bu sezonun mottosu ise net; küçük adımlar değil, büyük adımlar atmanın tam zamanı.