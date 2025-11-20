2025-2026 Sonbahar/Kış trend raporu

Soğuk günlerin sıcak dokunuşu

Lüksün bariz göstergesi sahte kürkler sahnede. Oversize kabanlardan kısa ceketlere ve hatta bolerolara kadar uzanan geniş bir yelpazesi var. Vanilya beyazı, çikolata kahvesi ve toz pembe, şehir stilinin yeni favorileri olurken, cesurlar için elektrik mavisi ve zümrüt yeşili sahneye çıkıyor. Yumuşacık dokusuyla hem zamansız hem güçlü bir şıklık sunan bu parçalar, 2025-2026 kışında hem gündüz hem gece görünümünüzün yıldızı olacak.