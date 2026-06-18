2026'nın moda gündemi: Rahat ve şık ayakkabılar yükselişte

Hazırlayan: Merve Güreş

Artık mesele ne giydiğiniz kadar, aynı zamanda ne kadar rahat hareket edebildiğiniz. Podyumlar bunu net bir şekilde gösteriyor. Ayakkabılar daha hafif, daha esnek ve günün temposuna uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış. Uzun süredir güçlü olan sneaker etkisi ise yön değiştiriyor. Spor ayakkabılar tamamen ortadan kaybolmuyor ama yerini daha ‘cool’ alternatiflerle paylaşıyor. ‘Derby’ ayakkabılar, ince tabanlı babetler, yere yakın ve ayağı saran silüetler ve neredeyse yokmuş hissi veren flip-flop’lar… Tüm bu detaylar, konforla estetiği aynı potada eritiyor.

Celine podyumunda gördüğümüz bağcıklı düz ayakkabılar bu yaklaşımın en iyi örneklerinden biri. İlk bakışta sade görünen bu modeller, detaylara indikçe karakter kazanıyor. Temiz çizgiler, dengeli formlar ve dikkat çekmeden öne çıkan bir tasarım dili. Benzer bir yaklaşım Prada ve Miu Miu koleksiyonlarında da karşımıza çıkıyor. İnce sneakerlar neredeyse ikinci bir deri gibi hareket ediyor, günün hızına uyum sağlarken stil hissinden hiçbir şey kaybettirmiyor. Ama bu yeni dönem sadece minimalizmle sınırlı değil. Dior ve Dries Van Noten gibi markalar, daha iddialı modelleri bile hafiflik ve denge üzerinden yeniden kurguluyor. Yani artık dikkat çekici bir ayakkabı giymek, günün ortasında onu çıkarmak istemek anlamına gelmiyor.

En önemli değişim ise bakış açısında. Ayakkabılar artık kombini tamamlayan son dokunuş değil, görünümün yönünü belirleyen temel parça. Aynı kıyafeti bir gün ince bir sneaker ile sade tutabilir, ertesi gün bağcıklı bir düz ayakkabıyla daha keskin bir hale getirebilirsiniz. Değişen şey kıyafet değil, zemin.