Mahmut Orhan ve sevgilisi Daria Iakubchik'in tatili

DJ Mahmut Orhan, bir süredir Rus model Daria Iakubchik ile aşk yaşıyor. Sevgilisini konserlerinde bir an olsun yalnız bırakmayan Iakubchik, Orhan ile Marmaris'e gitti.

TEKNE TATİLİ

Tekne tatili yapan ikili, denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Bölgenin koylarını gezen Mahmut Orhan ile Daria Iakubchik, teknenin güvertesinde romantik pozlar verdi.

Tatilde su sporlarıyla da ilgilenen Daria Iakubchik, eğlenceli kareleri de sosyal medya hesabından yayımladı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör D A R İ A (@daria_iakubchik)'in paylaştığı bir gönderi

Ancak Daria Iakubchik'in bir paylaşımı takipçilerini korkuttu. Mahmut Orhan'ın bot kullandığı sırada yaptığı sert bir manevra sırasında dengesini kaybetti.

"BU VİDEO İÇİN BİRLİKTE BAŞLIK YAZALIM"

Rus model, o anlara ait videoyu sosyal medya hesabından, "Haydi bu video için birlikte bir başlık yazalım" notuyla yayımladı.