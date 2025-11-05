5 Kasım'da doğan ünlüler
Takvimler 5 Kasım'ı gösteriyor... Bu tarih, bir döneme damga vuran usta oyuncu ve teknik direktörlerden, uluslararası alanda tanınan Hollywood yıldızlarına kadar geniş bir yelpazede, güçlü ve karizmatik kişilikleri bir araya getiriyor.
Meltem Cumbul ve Sergen Yalçın gibi Türkiye'nin yakından tanıdığı isimlerle aynı doğum gününü paylaşan dünya yıldızları kimler? İşte 5 Kasım'ın enerjisini ve yeteneğini taşıyan, unutulmaz izler bırakmış ünlü isimler...
Meltem Cumbul
İdil Fırat
Murat Evgin