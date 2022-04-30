Editörlerin seçtikleri: Nisan ayının en favori 16 ürünü
Pek çok farklı ürün bu ay radarımıza takıldı. Makyaj ürününden, cilt bakımına, saç bakımından, giyime ne ararsanız bulabileceğiniz Nisan ayının en çok konuşulan ürünlerini bizde yakın merceğe aldık. Peki Nisan ayında viral olan ürünler neler? Nisan ayının en favori 16 ürününü seçtik:
Havalar ısındığına göre güneş koruyucuları ilk sıralarda yerini alıyor! Son zamanların favori kremlerinden biri ise makyaj üzerine de sürülebilen güneş koruyucuları oldu.
ELENSILIA- Makyaj Üzerine Uygulanabilen Stick Güneş Kremi Spf 50+
Ayrıca bir güneş kremi arayışındaysanız o zaman 'Cildinizi koruyacak en iyi 15 güneş kremi' listemizden ihtiyacınıza ve isteğinize uygun güneş kremi seçebilirsiniz.
Material Girl'ler buraya! Bu ayın favori ve en çok kullanılan rujlarından biri Kiko'nun bu renkli lipglossu.
Kiko- Nemlendirici Dudak Parlatıcısı Hydra Lipgloss 19 Cream Cashmere
Dişleri beyazlatma konusunda iyilerin arasında yerini alan ve ilk kullanımda bile farkı göreceğiniz diş macunu bizden de tam not aldı.
Opalescence-Beyazlatıcı Diş Macunu
Cildi nemlendirme konusunda oldukça etkili, emilimi kolay ve uzun saatlerce nemli tutan bir nemlendirici arıyorsanız o zaman Clinique'ın bu nemlendiricisini denemelisiniz.
Clinique- Moisture Surge 100 Saat Etkili Nemlendirici