Asiyim herkes bilsin!

Elele Temmuz-Ağustos 2024 sayısından

Hazırlayan: İrem Naz Güvel

Moda, tarih boyunca sadece estetik ve güzellik anlayışıyla değil, aynı zamanda toplumsal ve politik olaylara karşı duruş sergileyen bir platform olarak da kendini gösteriyor. Zaman zaman kıyafet seçimleri, sosyal adaleti, çevre bilinci ve insan hakları gibi önemli konularda farkındalık yaratmanın güçlü bir aracı oldu. Modanın apolitik olduğunu savunmak, ona yapılacak en büyük haksızlık olur.

Tarihsel süreçte moda, savaş dönemlerinde, ekonomik krizlerde ve siyasi baskılar karşısında insanların sesini duyurmak için stil sahibi bir araç oldu. Örneğin, 1960’larda Amerika Birleşik Devletleri’nde sivil haklar hareketi sırasında siyahilerin giydiği kıyafetler, kimlik ve direnişin sembolü haline geldi. Ünlü isimler de katıldıkları davetlerde kıyafetlerine Easter egg’ler ekleyip olaylara karşı tavırlarını belli ediyor.

"Harry Styles moda aracılığıyla kendini ifade etmenin cinsiyetle sınırlı olmamamsı gerektiğini vurguluyor."