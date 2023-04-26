Bahar temizliğinin ruh sağlığına faydaları
Ah, bahar temizliği... Sıcaklıklar yükselirken ve çiçekler açarken evinizi temizleme dürtüsünü hissediyorsanız yalnız değilsiniz. O zaman harekete geçme zamanı. İşte bahar temizliğinin hem evinize hem de ruhunuza faydaları...
Smart Health Psychology'de klinik psikolog olan PhD Marni Amsellem, "Bahar, hem doğada hem de tüketici veya popüler kültürde yenilenme mevsimi olarak kabul edilir. Uzun bir kıştan sonra, üzerimizdeki ağırlığı atmaya ve harekete geçmeye can atıyoruz. Bunu evlerimizde de yapmak iyi hissettiriyor. Gerçek şu ki, etrafımızda meydana gelen mevsimsel değişimlerle doğal olarak uyum içindeyiz." diyor.
Psikolog Dr. Dawn Potter, "İnsanların enerjisi kış aylarında gerçekten çok daha düşük olabiliyor. Ve ilkbaharda artan bir enerji artışı görebiliriz: Günler daha parlak ve daha sıcak, insanlar daha çok dışarı çıkıyor. Böylece güneş ışığına maruz kaldıklarında kendilerini daha enerjik hissediyorlar" diyor.
Yeni sezon bize arınma ve organize olma konusunda ilham verirken, burada bahar temizliğinin ruh sağlığına olan faydalarına daha derin bir bakış atıyoruz.
SİZE KONTROL HİSSİ VERİR
Birçok insan için kendi alanını temizlemek sağlık açısından oldukça önemlidir. Potter, "Pek çok insan temizliği çok tatmin edici buluyor ama aynı zamanda stres veya kaygıyı yönetmenin çok iyi de bir yolu olarak açıklıyor." İnsanlar, o sırada çözemedikleri başka sorunlarla karşılaştıklarında veya biraz bunaldıklarında, temizliğin kontrol duygusunu yeniden kazanmalarına yardımcı olduğunu görüyorlar.
Amsellem aynı fikirde: "Hayatın büyük bir kısmını kontrolümüzün dışında hissettiğimizde, evde düzeni ve temizliği sağlamak, çevremiz üzerinde biraz hakimiyet kurmamızın bir yoludur."