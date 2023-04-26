Bahar temizliğinin ruh sağlığına faydaları

SİZE KONTROL HİSSİ VERİR

Birçok insan için kendi alanını temizlemek sağlık açısından oldukça önemlidir. Potter, "Pek çok insan temizliği çok tatmin edici buluyor ama aynı zamanda stres veya kaygıyı yönetmenin çok iyi de bir yolu olarak açıklıyor." İnsanlar, o sırada çözemedikleri başka sorunlarla karşılaştıklarında veya biraz bunaldıklarında, temizliğin kontrol duygusunu yeniden kazanmalarına yardımcı olduğunu görüyorlar.

Amsellem aynı fikirde: "Hayatın büyük bir kısmını kontrolümüzün dışında hissettiğimizde, evde düzeni ve temizliği sağlamak, çevremiz üzerinde biraz hakimiyet kurmamızın bir yoludur."