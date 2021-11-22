Cilt bakımında kullanılan asitler neler, ne işe yarıyorlar? AHA, BHA nedir?
Cilt ve asit kelimeleri aynı cümlede kullanılabilir mi? Elbette! Çünkü cildimize faydalı asitler de var. Peki cilt bakımında kullanılan asitler neler, ne işe yarıyorlar? Cilt bakımında kullanılan asitler AHA’lar ve BHA’lar olarak gruplanıyor... Birlikte bakalım...
Hazırlayan: Gülru İncu
AHA
(Alfa Hidroksi Asitler)
AHA’lar glikolik asit, laktik asit, malik asit, mandelik asit, tartarik asit ve sitrik asitten oluşan bir asit grubu. Bu asitler daha çok yüzeysel kırışıklıklar ve lekeler üzerinde etkili. Normal ve kuru cilde etki gösteren AHA’lar, cildi pürüzsüzleştirirken nemlendiriyor, ölü hücreleri yok ediyor ve kollajen oluşumunu teşvik ettiği için yaşlanma karşıtı bakımda tercih ediliyor. Ölü cilt hücreleri cilt yüzeyinden uzaklaştırılmazsa cildin mat, pürüzlü, kuru ve lekeli görünmesine neden oluyor.
Tartarik asit: Çok iyi bir antioksidan olan tartarik asit, üzümden elde ediliyor ve ciltteki kollajen üretimini tetikliyor. Cildin pH dengesini sağlıyor.
Mandelik asit: Hassas ciltlerin kullanımına uygun olan bu asit çeşidi, ciltteki yağlanmayı tetikleyebileceği için kuru ciltlerin kullanımına daha uygun.
BHA
(Beta Hidroksi Asitler)
Cildin alt katmanlarında çalışarak gözeneklerin temizlenmesine, siyah noktaların giderilmesine, akneye eğilimli ciltlerde sebum dengesinin sağlamasına yardım ediyor. Bu asitler gözenekleri tıkayan yağdan cildi arındırıyor. Pek çok yerde karşınıza çıkan salisilik asit, bu gruba dahil. Bu asitler normal ve yağlı ciltler üzerinde etkili ama kuru ciltte hassasiyet yaratabiliyor.
Ferulik Asit: Güçlü bir antioksidan olan ferulik asit, yumuşak yapısından dolayı hassas ciltlerin bile rahatlıkla kullanabildiği bir içerik. Diğer antioksidanlar ve vitaminlerle birleşince güçlü bir sinerji yaratıyor.
Askorbik Asit: C vitamininin sentetik versiyonu olan askorbik asit, çok güçlü bir antioksidan. Cilde canlılık ve enerji kazandırıyor. Cilt lekelerinin rengini açıyor ve aydınlık bir görünüme kavuşmasını destekliyor.
KIEHL’S POWERFUL-STRENGTH LINE-REDUCING CONCENTRATE SERUM 799 TL
Glikolik asit: Cildin en dış tabakasına etki ederek ölü deri hücrelerinin atılmasına ve altındaki daha yeni katmanların ortaya çıkmasına yardımcı oluyor. Kollajen üretimini teşvik ederek cildin daha sıkı hissetmesini sağlıyor. İnce çizgiler ve kırışıklıklarla savaşıyor. Ayrıca cilt tonunu eşitliyor.
CAUDALIE VINOPERFECT GLYCOLIC PEEL MASKE 235 TL
Laktik asit: Süt ürünlerinden elde ediliyor. Genellikle cilt beyazlatma ve lekelerin giderilmesi işlemlerinde kullanılıyor. İrritasyon riski glikolik asite oranla daha düşük.
DERMOSKIN BE BRIGHT AHA/BHA KREM 159 TL