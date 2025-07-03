Demet Özdemir'den havuz başı pozları
'Eşref Rüya' dizisinin Nisan'ı Demet Özdemir, havuzda geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Özdemir'in havuz pozları, kısa sürede binlerce beğeni aldı.
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'Eşref Rüya' dizisinde Nisan karakterine hayatı veren ünlü oyuncu Demet Özdemir, havuza girdi.
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Ünlü oyuncu, havuzda geçirdiği keyifli anlarla dikkat çekti.
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Oyuncu, aynı zamanda havuz başında poz da verdi. Özdemir, o anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Tims&B imzalı Eşref Rüya, sezon finaliyle 18 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranına gelmişti.