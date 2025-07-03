Demet Özdemir'den havuz başı pozları

'Eşref Rüya' dizisinin Nisan'ı Demet Özdemir, havuzda geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Özdemir'in havuz pozları, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
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Demet Özdemir'den havuz başı pozları - Resim : 1

'Eşref Rüya' dizisinde Nisan karakterine hayatı veren ünlü oyuncu Demet Özdemir, havuza girdi.

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Demet Özdemir'den havuz başı pozları - Resim : 2

Ünlü oyuncu, havuzda geçirdiği keyifli anlarla dikkat çekti.

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Demet Özdemir'den havuz başı pozları - Resim : 3

Oyuncu, aynı zamanda havuz başında poz da verdi.  Özdemir, o anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Demet Özdemir'den havuz başı pozları - Resim : 4

Tims&B imzalı Eşref Rüya, sezon finaliyle 18 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranına gelmişti.