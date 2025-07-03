Hadise bu kez farklı bir imajla! Siyah peruk taktı

Ünlü şarkıcı Hadise, bugüne kadar ağırlıklı olarak sarı saçlarıyla tanınsa da zaman zaman kumral tonlarına geçiş yapıyordu. Ancak bu kez adeta "kara" bir imaja büründü. Sanatçının bu peruklu hali, sosyal medyada hayranlarını ikiye böldü.

Hadise'ni siyah saçları bazı takipçileri tarafından çok yakıştırılırken, bazıları ise önceki saç renklerinin daha iyi olduğunu belirtti.

İmaj değişikliği sadece saç rengiyle sınırlı kalmadı; ünlü şarkıcı aynı zamanda tercih ettiği derin dekolteli kıyafetiyle de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Hadise, tarzıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

Bu değişimin ardından akıllara Hadise'nin daha önceki bir açıklaması geldi. Ünlü isim, "Ben saçımı boyatmak için Belçika'ya uçuyorum. Çünkü 17 yaşından beri benim saçlarımı boyayan en yakın arkadaşım Sevda. Onun dışında kimseye boyatmıyorum. Saçımı boyatmak için dünyanın öbür ucuna uçarım." demişti. Bu durum, Hadise'nin yeni imajı için de arkadaşı Sevda'ya emanet ettiğini düşündürdü.