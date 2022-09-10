Daha elegan nasıl olunur? Elegan olmanın 10 kuralı

Elegan olmanın bazı kuralları vardır sadece görünüşümüzle değil davranışlarımızla da bunu gösterebilmeliyiz. Çoğumuz Acemi Prenses filmini izlemiştir belki de Prenses gibi davranmak

Öncelikle bir restorana gittiğinizde ceketinizi vestiyer varsa vestiyere vermeyi unutmayın. Bu önemli bir harekettir. Ceketinizi yanınızda veya sandalyenin köşelerine koymak pek hoş bir hareket değildir.