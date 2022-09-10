Daha elegan nasıl olunur? Elegan olmanın 10 kuralı
Elegan görünmek mi istiyorsunuz? O zaman yapmanız gereken bir kaç küçük adım bulunuyor üstelik bunu yapması hiç zor değil! Hem daha zarif bir görünüme kavuşacaksınız hem de kendinizi baştan yaratacaksınız. Peki nasıl elegan olunur? İşte elegan olmanın 1 0 kuralı...
Elegan olmanın bazı kuralları vardır sadece görünüşümüzle değil davranışlarımızla da bunu gösterebilmeliyiz. Çoğumuz Acemi Prenses filmini izlemiştir belki de Prenses gibi davranmak
Öncelikle bir restorana gittiğinizde ceketinizi vestiyer varsa vestiyere vermeyi unutmayın. Bu önemli bir harekettir. Ceketinizi yanınızda veya sandalyenin köşelerine koymak pek hoş bir hareket değildir.
Telefonlar çantaya
Biriyle yemek yerken telefonunuza bakmak karşınızdaki kişiye saygısızlıktır. Bu yüzden çok acil bir şey olmadığı sürece telefonunuzu çantanızda tutabilirsiniz. Telefonunuzda vakit geçirmek yerine karşınızdaki ile vakit geçirmek 'an'dan daha fazla keyif almanızı sağlayacaktır.
Ses tonunuzu ayarlayın
Dışarıda bağırarak telefonla konuşmak elegan olmayan hareketlerden biri sayılabilir. Özellikle hopörlere alıp konuşuyorsanız veya bağırarak konuşuyorsanız sesinizi alçatmak daha iyi olacaktır.
Sakız çiğnemeyin
Dışarıda ağız açık sakız çiğnemek ve çiğneme sesi çıkarmak elegan olmayan hareketlerden biridir. Etrafınızdakileri hem ses olarak rahatsız edebilir hem de görüntü olarak pek hoş karşılanmaz. Dışarıda sakız çiğnemek istiyorsanız ağınız kapalı bir şekilde çiğnemeniz daha doğru olacaktır.