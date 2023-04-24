Evde yetiştirmeye uygun 7 bitki ve bakımı

1-ORKİDE

Evde oldukça güzel bir görüntü sağlayan orkide, yılda bir ya da iki kere çiçek açıyor. 4-5 aya kadar solmayan ve yıllarca dayanan orkide, doğrudan güneş ışığı almayan bir yerde, oda sıcaklığında yetiştirmek için uygun bir bitki.

