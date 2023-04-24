Evde yetiştirmeye uygun 7 bitki ve bakımı
Doğayla olan bağımızı koparmamak için bitkiler ve çiçeklerle olan ilişkimizi kesmemek çok önemli. Şehir hayatının temposuyla birlikte doğadan git gide uzaklaşıyoruz. İşte sizi biraz daha doğaya yakınlaştırabilmek için evde yetiştirilebilecek bitkiler...
Evde bitki yetiştirme hem keyifli hem de sağlığınıza katkı sunabilecek aktivitelerin arasında yer alır. Stresten uzak koşulları kendiniz ve sevdikleriniz için sağlayarak çeşitli bitkilerin bakımıyla ilgilenebilirsiniz. Gün içerisinde kendinize ayırdığınız vakti bir nebzede olsa doğayla içe içe geçirmeniz daha huzurlu hissetmenize yardımcı olabilir.
İşte evde yetiştirebileceğiniz bitkiler:
1-ORKİDE
Evde oldukça güzel bir görüntü sağlayan orkide, yılda bir ya da iki kere çiçek açıyor. 4-5 aya kadar solmayan ve yıllarca dayanan orkide, doğrudan güneş ışığı almayan bir yerde, oda sıcaklığında yetiştirmek için uygun bir bitki.
2- ALOE VERA
Evde yetiştirmek için ideal bir bitki olan aloe vera; fazla su istemeyen, güneş ışığı almasa da büyüyebiliyor. Ayrıca aloe verayı cilt bakımınızda da kullanabilirsiniz.
3- KAKTÜS
Evde yetiştirmek için en uygun bitkilerden biri olan kaktüs, sulamayı unutsanız da dayanıklı bir bitki. Her ortama uyum sağlayan kaktüs, az miktarda su ile büyütebileceğiniz bir bitki.