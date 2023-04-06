Dişleriniz için şaşırtıcı derecede kötü olan 5 yiyecek

2. Sıcak Şarap ve Kabak Baharatlı Latte

Sıcak elma şarabı, sıcak şarap ve pumpkin spice latte gibi mevsimlik içecekler çok yüksek şeker içeriği içerir ve genellikle uzun bir süre boyunca yavaşça yudumlanırlar. Dr. Kunen'e göre, tatlı bir içecek her tüketildiğinde, ağzınızdaki asit, dişlerinizi kaplayan şekerle birlikte artışa geçer. Şeker, alkol veya kafein içeren bir içeceği yudumladıktan sonra ağızdaki pH yaklaşık 20 dakika boyunca düşer. Oral asitlik arttığında, dişlerinizdeki mine yumuşar ve aşınmaya, erozyona ve bakteri istilasına karşı daha savunmasız hale gelir.

Kunen, "Bu içecekleri sorumlu bir şekilde tüketmenin en iyi yolu, onları hızlı bir şekilde içmek ve ardından ağzınızı çalkalamaktır" diyor. "Ve dişlerinizi fırçalamadan önce birkaç dakika bekleyin, yoksa diş yüzeylerindeki yumuşamış mine tabakası kalkacaktır." Suyla basit bir durulama, dişlerinizi incitmeden ağzı yeterince temizleyecektir.