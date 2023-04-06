Dişleriniz için şaşırtıcı derecede kötü olan 5 yiyecek
Dişçi koltuğunda daha az vakit geçirmek ister misiniz? İşte Dr. Kunen'e göre inci gibi beyaz dişlerinizi riske atan sağlıklı görünen ilk beş yiyecek ve dişlerinizi korumak için atmanız gereken adımlar...
1. Asitli içecekler
Dr. Kunen, "Herhangi bir alkollü içecek söz konusu olduğunda, sahip olduğum en büyük endişeler, içeceğin şeker içeriği ve alkolün kendisinin ağız kuruluğu yan etkisidir" diyor.
Bununla birlikte, Dr. Kunen'e göre, tüm gazlı içecekler ağızdaki pH seviyelerini düşürebilir. Bu, daha asidik bir ağız ortamı yaratır ve diş minesini aşınmaya ve bakterilerin saldırılarına karşı daha savunmasız hale getirir. Ek olarak, tüm alkollü içecekler ağzı kurutarak ideal tükürük akışını engeller. Bu, ağız dokularına sağlıklı besin akışını önler ve dişleri boşluklara karşı daha savunmasız hale getirir.
Bu tür içecekleri tükettikten sonra susuz kalmayın ve içtikten sonra ağzınızı suyla çalkalayın.
2. Sıcak Şarap ve Kabak Baharatlı Latte
Sıcak elma şarabı, sıcak şarap ve pumpkin spice latte gibi mevsimlik içecekler çok yüksek şeker içeriği içerir ve genellikle uzun bir süre boyunca yavaşça yudumlanırlar. Dr. Kunen'e göre, tatlı bir içecek her tüketildiğinde, ağzınızdaki asit, dişlerinizi kaplayan şekerle birlikte artışa geçer. Şeker, alkol veya kafein içeren bir içeceği yudumladıktan sonra ağızdaki pH yaklaşık 20 dakika boyunca düşer. Oral asitlik arttığında, dişlerinizdeki mine yumuşar ve aşınmaya, erozyona ve bakteri istilasına karşı daha savunmasız hale gelir.
Kunen, "Bu içecekleri sorumlu bir şekilde tüketmenin en iyi yolu, onları hızlı bir şekilde içmek ve ardından ağzınızı çalkalamaktır" diyor. "Ve dişlerinizi fırçalamadan önce birkaç dakika bekleyin, yoksa diş yüzeylerindeki yumuşamış mine tabakası kalkacaktır." Suyla basit bir durulama, dişlerinizi incitmeden ağzı yeterince temizleyecektir.
3. Kombucha çayı
Kombucha çayı son birkaç yılda büyük bir sağlık trendi haline geldi. Fermente çay içeceği sizin için çok iyidir: Bağırsak sağlığına yardımcı olan ve iltihabı hafifleten çayın antioksidanlarını ve probiyotikleri içerir. Ancak ağız sağlığınıza çok zarar verebilir. Dr. Kunen, "Fermente edilmiş, gazlı çay son derece asidiktir" diye açıklıyor. "Kombucha'nın yüksek asitliği, dişleri kaplayan ve onu bakteri gibi saldırılardan koruyan sert madde olan kaplamanın önemli ölçüde aşınmasına neden olabilir." Mine aynı zamanda dişlerin beyaz görünmesini sağlayan maddedir.
"Kombucha'yı asla tamamen vazgeçirmesem de, tadını çıkarmanın en iyi yolu, onu hızlı bir şekilde içmek ve bitirdikten sonra suyla iyice durulamaktır" diyor. Bu, nötr bir pH'ın geri kazanılmasına yardımcı olacaktır. Ve yine: Asitli bir madde tükettikten sonra asla dişlerinizi fırçalamayın, çünkü yumuşamış diş minesi fırçalanarak uzaklaşacaktır. Sadece su ile nazikçe durulayın.
4. Zerdeçal
Zerdeçal, kanıtlanmış bir anti-inflamatuar ajandır ve genel sağlık için harikadır. Kunen, "Zerdeçal güçlü antioksidan etkilere sahiptir ve tüketimini asla caydırmam," diyor, "Ancak, oldukça pigmentli bir baharat ve zamanla dişleri sarartabilir."
Zerdeçalın faydalı etkilerinden dişlerinizi lekelemeden yararlanmanın en iyi yolu, onu içeren herhangi bir şey yedikten veya içtikten sonra ağzınızı suyla iyice çalkalamaktır.