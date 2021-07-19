74. Cannes Film Festivali'nde ödüller verildi! İşte kazananlar

74. Cannes Film Festivali 9 Temmuz 2021'de Fransa'nın Cannes kentinde, Cannes Festival Sarayı'nda gerçekleştirildi. Festivalin büyük ödülü olan Altın Palmiyeyi, Fransız Julia Ducournau'nun yönettiği "Titane" filmi aldı.

Altın Palmiye'yi 1993'ten bu yana ilk kez bir kadın yönetmen kazandı. Ducournau, bu ödülü kazanan ikinci kadın yönetmen oldu. İşte 74. Cannes Film Festivali kazananları...

74. Cannes Film Festivali'nde Ödül Kazananlar

Büyük Ödül; İran asıllı Asghar Farhadi'nin yönettiği "Ghahreman" ile Finlandiyalı Juho Kuosmanen'in yönettiği "Hytti N6" filmlerine verildi.

Kısa film dalında jüri özel ödülü; Jasmin Tenucci'nin Ceu de Agosto adlı kısa filmine,

En iyi yönetmen ödülü; Annete filmi ile Fransız yönetmen Leos Carax'a,

Altın Kamera ödülü; Murina filmi ile Antoneta Alamat Kusijanoviç'e,

Altın Palmiye ödülü; Tang Yi'nin Tian Xia Wu Ya filmine,

Onursal Altın Palmiye ödülü; İtalyan yönetmen Marco Bellocchio'ya,

En iyi kadın oyuncu; "Verdens Verste Menneske" filmindeki performansıyla Norveçli aktris Renate Reinsve seçildi.

En iyi erkek oyuncu; "Nitram" filmindeki rolüyle Amerikalı aktör Caleb Landry Jones,

En iyi senaryo ödülü; Japon yönetmen Hamaguchi Ryusuke'nin yönettiği ve Takamasa Oe ile yazdığı "Drive My Car"a.

Jüri Özel Ödülü'nü; İsrail asıllı yönetmen Nadav Lapid'in "Ha'berech" ile Taylandlı yönetmen Apichatpong Weerasethakul'un "Memoria" filmleri aldı.