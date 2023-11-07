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'Bihter' filminden karakter fotoğrafları paylaşıldı
Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu kitabından uyarlanan "Bihter" filmi için geri sayım başladı. Prime Video, yeni orijinal filmi "Bihter"in karakterlerine dair ilk bilgileri paylaştı.
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Prime Video, merakla beklenen yeni Türk Original filmi Bihter için geri sayım başladı. 16 Kasım’da Türkiye’de Prime Video izleyicisi ile buluşacak filmden görseller yayınlandı.
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Halit Ziya Uşaklıgil’in unutulmaz Aşk-ı Memnu eserinin yeniden yorumu olan filmde Bihter, annesinin hataları tarafından gölgelenen genç bir kadındır ve bu hataların tekrarlanmasına neden olan kararlar alacaktır.
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"Bihter" filminin yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper üstlenirken, senaryosunu Merve Göntem yazıyor.
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Filmin oyuncu kadrosunda Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir, Nezaket Erden, Lorin Merhart, Mert Can Tekin, Mert İnce, konuk oyuncu olarak ise Ebru Özkan ve Tilbe Saran yer alıyor.