Gain’in yeni mini dizisi 'Ex Aşkım' izleyici ile buluştu

Aralık 2020'de yayın hayatına başlayan, yeni nesil çevrimiçi dijital medya platformu Gain, listesine yeni içerikler eklemeye devam ediyor. Gain yeni mini dizisi Ex Aşkım'ı izleyici ile tanıştırdı.

Aşk ilişkilerinin karmaşıklığını eğlenceli bir dil ile ele alan dizinin yönetmenliğini dört farklı isim üstleniyor. Devrim Yalçın, Hande Türkel, Başaran Şimşek ve Yunus Ozan Korkut’un yönettiği Ex Aşkım’ın her bölümünde farklı bir konu ele alınıyor. Bu arada her seferinde oyuncu kadrosu da değişiyor. Peki Ex Aşkım'ın konusu nedir, oyuncuları kimler? Gelin diziye yakından bakalım:

EX AŞKIM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Eski sevgilinizi nasıl hatırlıyorsunuz? Eski sevgilinize söylemek isteyip de söyleyemediğiniz bir şey oldu mu? Peki eski sevgilinizle karşılaşsanız ne yaparsınız? Eski sevgilinizle yeni sevgilinizi tanıştırır mıydınız?

GAİN’in tesadüfen ya da bilerek bir araya gelen eski sevgililerin hikayelerini konu alan mini dizisi ‘Ex Aşkım’da kendinizden çok şey bulacaksınız.

Bir sebeple ya da rastlantı sonucu bir araya gelen eski sevgililerin arasındaki ilişkinin mizahi bir dil ile anlatıldığı ‘Ex Aşkım’da yarım kalmış aşkların, iz bırakan ilişkilerin, ihanetlerin, bazen bir şarkıyla bazen bir kokuyla akla düşen bazense bir kafede karşınıza çıkan eski sevgililerin birbirinden ilginç anları izleyiciyle buluşacak.

EX AŞKIM, 13 ŞUBAT'TA GAİN'DE YERİNİ ALDI

GAİN’in yepyeni komedi dizisi ‘Ex Aşkım’in ilk 2 bölümü 13 Şubat Eski Sevgililer Günü’nde izleyici ile buluştu.

EX AŞKIM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Senaryosunu Ebru Erdem’in kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Yiğit Kirazcı, Sahra Şaş, Ayşe Melike Çerçi, Ali Yoğurtçuoğlu, Begüm Akkaya gibi pek çok sürpriz isim yer alıyor.

Dizinin yönetmenliğini dört farklı isim üstleniyor. Devrim Yalçın, Hande Türkel, Başaran Şimşek ve Yunus Ozan Korkut’un farklı bakış açılarıyla ele aldığı Ex Aşkım’ın her bölümünde farklı bir konu, her seferinde değişen oyuncu kadrosuyla ele alınıyor.

EX AŞKIM DİZİSİNİN FRAGMANI

Peki Gain nedir, nasıl kullanılır? İçerikleri izlemek ücretli mi? diye merak ediyorsanız işte yanıtı...

GAİN NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Türkiye’nin yeni nesil çevrimiçi içerik platformu “Gain” 30 Aralık’ta yayın hayatına başladı. Kişiye özel akış sunan, yenilikçi, eğitici, eğlendirici kısa videoların olduğu yeni nesil bir içerik platformu olarak hayata geçirildi. Gain, özgün içerikleriyle kullanıcıların hayatına yepyeni bir video izleme deneyimi sunmayı hedefliyor.

Gain’de; Can Bonomo, Engin Günaydın, Ceylan Ertem, Teoman, Mirgün Cabas, Ahmet Mümtaz Taylan ve MFÖ gibi popüler isimlere ilişkin içeriklere ulaşılabiliyor ve canlı yayınlar takip edilebiliyor.

Kullanıcılar, iOS ve Android için geliştirilen uygulama üzerinden tüm mobil aygıtlardan ücretsiz olarak GAİN'e ulaşabiliyor.

