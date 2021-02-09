Netflix'in yeni dizisi 50M2 Hakkında Neler Biliyoruz?

Netflix son dönemde Türk yapımı dizilere de ağırlık vermiş görünüyor... Netflix'in yeni Türk dizisi 50M2, 27 Ocak'ta tüm dünya ile aynı anda Netflix'te izleyicilerle buluştu. BKM'nin yapımcılığını üstlendiği, kara komedi türündeki 50M2 dizisinin senaristliğini komedi dizi ve filmlerinden tanıdığımız Burak Aksak yapıyor. Gerilim, macera, dram komedinin iç içe geçtiği dizide geçmişini arayan bir adamla karşı karşıyayız... Peki Netflix dizisi 50M2'nin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Gelin diziye yakından bakalım...

50M2 KONUSU NEDİR?

İkinci bir şansı elde etmek kolay ama onu değerlendirmek sanıldığından daha zordur. Gölge, kendisini büyüten Servet Nadir'in kirli işlerini yapmaktadır. Çocukluğuna dair hiçbir şey hatırlamayan Gölge, kendisini geçmişe bağlayan fotoğrafın peşinde koşmaktadır. Fotoğraftakilerin kim olduğunu araştırdıkça aslında bir yalanın içinde yaşadığını anlar. Servet Nadir'in sırlarıyla beraber kaçan Gölge, Güzelce Mahallesindeki 50 metrekarelik terzi dükkanına sığınır. Mahalleli onu ölen terzi Adil'in oğlu Adem zanneder. Karanlık geçmişinin köşeye sıkıştırdığı Gölge'nin gidecek başka bir yeri yoktur ve yeni kimliğiyle 50 metrekarelik terzi dükkanında yaşamaya başlar. Ne kadar zorlu olsa da mahalle Gölge'yi, Gölge de mahalleyi değiştirecektir.

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50M2 OYUNCULARI KİMLER?

Engin Öztürk - Gölge / Adem

Aybüke Pusat - Dilara

Cengiz Bozkurt

Kürşat Alnıaçık - Servet

Tolga Tekin

Özgür Emre Yıldırım

Hasan Yalnızoğlu

Murat Kılıç

Gaye Gürsel

Yiğit Kirazcı

Tuğçe Karabacak

Cansu Dağdelen

Tuncay Beyazıt

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SENARYO BURAK AKSAK İMZASI TAŞIYOR

'Sert adamların' bir nevi 'Mahallenin Muhtarları'nın sıcacık karakteriyle iç içe geçtiği dizinin senaryosu ise Leyla ile Mecnun dizisinden tanıdığımız Burak Aksak’a ait. Dizinin yönetmen koltuğuna ise “Düğün Dernek” serisiyle ünlenen Selçuk Aydemir oturuyor.

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50M2 DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

8 bölümden oluşan 50M2 dizisinin çok sayıda sahnesinin çekimi İstanbul'da Fatih ve Beyoğlu'nun sokaklarında yapıldı.

Peki şimdi asıl soru şu: daha fazla 50M2 bölümü görecek miyiz?

50M2 DİZİSİ 2.SEZON TARİHİ BELLİ Mİ?

Netflix'te 27 Ocak 2021'de yayınlanmaya başlanan 50M2 dizisinin 2. sezonu merakla bekleniyor. BKM'nin yapımcılığını üstlendiği dizinin 2. sezonu için henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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