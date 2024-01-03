Kızıl Goncalar dizisi hakkında bilmeniz gereken 12 detay
Başrolünde Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi Fox TV’de yayın hayatına başladı. Kızıl Goncalar hakkında bilmeniz gerekenleri bir araya topladık.
Özgü Namal'ın 9 yıl sonra yer aldığı ilk yapım Kızıl Goncalar
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı ‘Elif Eylül’ karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran Özgü Namal 2015'ten beri hiç ekranda yer almadı. Ünlü oyuncu Özgü Namal Kızıl Goncalar dizisinde Meryem karakteri ile ekranlara geri döndü.
Kızıl Goncalar dizisinde Mira Alkanlı karakterine hayat veren Esma Yılmaz’ın daha önce Kırgın Çiçeklerde oynadığını biliyor muydunuz?
Esma Yılmaz, 2015 yılında ilk kez oynadığı bir dizi olan Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Büşra karakteri ile ekran severlerin beğenisini kazandı.
Özgü Namal’ın oynadığı Mutluluk filmi ile Kızıl Goncalar dizisinin bazı ortak noktalarının olması
Özgü Namal, Zülfü Livaneli'nin aynı adlı romanından uyarlanan Mutluluk filminde de Meryem karakterine hayat vermişti. Meryem, töre adı altında uygulanagelen feodal geriliklerin kurbanlarından birisi olmak üzereyken yolu Profesör İrfan Kurudal ile kesişiyordu. Kızıl Goncalar da da Meryem karakterine hayat veren Özgü Namal'ın hayatı profesör Suavi Alkanlı ile kesişiyor.
Özgü Namal 44'üncü Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Mutluluk" filmindeki oyunuyla "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü almıştı.
Cüneyd ve psikolog doktor Levent Alkanlı arasında geçen dialog
Doktor Levent'i görmeyi kabul eden Cüneyd ismi farklı telaffuz edilince düzeltme yaptı. Doktor Levent ona Cüneyt şeklinde hitap edince, düzeltip isminin Cüneyd olduğunu vurguladı. Levent'in de "O zaman ben de Levend olmalıyım" demesi dikkat çekti.