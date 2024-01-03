Kızıl Goncalar dizisi hakkında bilmeniz gereken 12 detay

Özgü Namal’ın oynadığı Mutluluk filmi ile Kızıl Goncalar dizisinin bazı ortak noktalarının olması

Özgü Namal, Zülfü Livaneli'nin aynı adlı romanından uyarlanan Mutluluk filminde de Meryem karakterine hayat vermişti. Meryem, töre adı altında uygulanagelen feodal geriliklerin kurbanlarından birisi olmak üzereyken yolu Profesör İrfan Kurudal ile kesişiyordu. Kızıl Goncalar da da Meryem karakterine hayat veren Özgü Namal'ın hayatı profesör Suavi Alkanlı ile kesişiyor.

Özgü Namal 44'üncü Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Mutluluk" filmindeki oyunuyla "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü almıştı.