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Merakla beklenen 'Erşan Kuneri' dizisinden ilk kareler
Cem Yılmaz'ın Netflix'te yayınlanacak olan 'Erşan Kuneri' isimli dizisinin çekimleri devam ediyor. Merakla beklenen diziden ilk kareler, oyuncuların sosyal medya hesaplarından paylaşmasıyla geldi.
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Dizinin oyunları Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu ve Can Yılmaz setten ilk görüntüleri paylaşmasıyla kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni aldı.
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DİZİNİN İLK SEZONU 8 BÖLÜMDEN OLUŞACAK
'G.O.R.A.' ile 'Arif V 216'da yer alan fenomen karakter Erşan Kuneri'nin 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında yaşadıklarını konu alacak dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak.
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