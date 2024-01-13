Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film belli oldu (1-7 Ocak)
Netflix, her hafta en çok izlenen programlarını ülke bazlı ve dünya ölçeğinde listeliyor. 1-7 Ocak haftasında Netflix Türkiye'de zirvenin sahibi 'Recep İvaedik 7' oldu. İşte geçtiğimiz haftanın en çok izlenen 10 filmi..
10- The Descendants - Senden Bana Kalan
Eşi komaya giren Hawaiili zengin bir toprak sahibi, evliliğini gözden geçirir ve kızlarıyla bozulan ilişkisini düzeltmeye çalışır.
9- Wifelike - Eşim Gibi
Eşinin yasını tutan bir dedektif, teselliyi onun suretinde üretilen bir yapay insanda bulur. Ancak karanlık bir grup, hayat arkadaşının başka bir amacı olduğuna inanmaktadır.
8- Margaux
Bir grup üniversiteli arkadaş, bahar tatilinde lüks bir akıllı ev kiralar. Ama yüksek teknolojili ev düşmanca davranmaya başlayınca yapay zekâya karşı mücadele etmeleri gerekir.
7- Dünyayı Ardında Bırak - Leave the World Behind
Bir ailenin lüks bir kiralık eve kaçışı, bir siber saldırının cihazları devre dışı bırakmasıyla ve kapılarında iki yabancının belirmesiyle uğursuz bir hal alır.
Başroldekiler: Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke