Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film belli oldu (1-7 Ocak)

Netflix, her hafta en çok izlenen programlarını ülke bazlı ve dünya ölçeğinde listeliyor. 1-7 Ocak haftasında Netflix Türkiye'de zirvenin sahibi 'Recep İvaedik 7' oldu. İşte geçtiğimiz haftanın en çok izlenen 10 filmi..

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Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film belli oldu (1-7 Ocak) - Resim : 1

10- The Descendants - Senden Bana Kalan

Eşi komaya giren Hawaiili zengin bir toprak sahibi, evliliğini gözden geçirir ve kızlarıyla bozulan ilişkisini düzeltmeye çalışır. 

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Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film belli oldu (1-7 Ocak) - Resim : 2

9- Wifelike - Eşim Gibi

Eşinin yasını tutan bir dedektif, teselliyi onun suretinde üretilen bir yapay insanda bulur. Ancak karanlık bir grup, hayat arkadaşının başka bir amacı olduğuna inanmaktadır. 

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Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film belli oldu (1-7 Ocak) - Resim : 3

8- Margaux

Bir grup üniversiteli arkadaş, bahar tatilinde lüks bir akıllı ev kiralar. Ama yüksek teknolojili ev düşmanca davranmaya başlayınca yapay zekâya karşı mücadele etmeleri gerekir.

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Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film belli oldu (1-7 Ocak) - Resim : 4

7- Dünyayı Ardında Bırak - Leave the World Behind

Bir ailenin lüks bir kiralık eve kaçışı, bir siber saldırının cihazları devre dışı bırakmasıyla ve kapılarında iki yabancının belirmesiyle uğursuz bir hal alır.

Başroldekiler: Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke